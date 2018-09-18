Вице-канцлер Австрии прибыл с визитом в Азербайджан

"Во время трехдневного визита ожидается встреча Штрахе с президентом Азербайджана, министрами молодежи и спорта, экономики, информации и технологий", — сообщил источник.

Собеседник агентства уточнил, что в ходе визита в Баку вице-канцлера сопровождает бизнес-делегация.