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Вице-канцлер Австрии прибыл с визитом в Азербайджан
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Вице-канцлер Австрии прибыл с визитом в Азербайджан 

РИА Новости 1 час назад
БАКУ, 18 сен — РИА Новости. Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе прибыл с рабочим визитом в Азербайджан, ожидаются его встречи с президентом республики Ильхамом Алиевым и министрами, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Баку.
"Во время трехдневного визита ожидается встреча Штрахе с президентом Азербайджана, министрами молодежи и спорта, экономики, информации и технологий", — сообщил источник.
Собеседник агентства уточнил, что в ходе визита в Баку вице-канцлера сопровождает бизнес-делегация.
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