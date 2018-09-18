Ещё
ЦБ России и Армении будут обмениваться информацией о компьютерных атаках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ России и Армении будут обмениваться информацией о компьютерных атаках 

Банки.ру 1 час назад
Банк России и Центральный банк Армении с 17 сентября 2018 года будут обмениваться информацией о компьютерных атаках и опытом противодействия им, сообщили в пресс-службе ЦБ.
Соответствующее соглашение подписали председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и председатель ЦБ Армении Артур Джавадян.
«Целью настоящего соглашения является организация взаимодействия сторон по вопросу противодействия компьютерным атакам, направленного на предупреждение и обнаружение компьютерных атак, создание условий для их пресечения и повышение уровня информационной безопасности сторон», — говорится в документе.
Согласно условиям соглашения, стороны будут уведомлять друг друга об обнаружении или получении информации о компьютерных инцидентах. При наличии технической возможности они будут проводить комплексный анализ этой информации и передавать его результаты другому участнику соглашения, пояснили в ЦБ.
Банки.ру: последние новости
В пилотный проект системы tax free вошли магазины центральных улиц Москвы Премьер-министр Великобритании выдвинула ультиматум по Brexit Из Черногории экстрадирована россиянка, обвиняемая в хищении 211 млн рублей у банка «Камский горизонт»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия назвала виновных в трагедии с Ил-20647
На борту Ил-20 произошел «критический инцидент»369
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции142
CNN разнесли за сбитый российский самолет693
Россиян не пускают в Израиль263
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
СК выложил видео нападения на полицейских с топором
Происшествия
02:37
На борту Ил-20 произошел «критический инцидент»
Армия
02:17
Россия назвала виновных в трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
05:43
Ход ракетой: что Россия узнала о сбитом «Боинге»
Происшествия Статьи
03:46
Последнее интервью Кобзона взбесило Украину
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение