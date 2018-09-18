ЦБ России и Армении будут обмениваться информацией о компьютерных атаках

Банк России и Центральный банк Армении с 17 сентября 2018 года будут обмениваться информацией о компьютерных атаках и опытом противодействия им, сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Целью настоящего соглашения является организация взаимодействия сторон по вопросу противодействия компьютерным атакам, направленного на предупреждение и обнаружение компьютерных атак, создание условий для их пресечения и повышение уровня информационной безопасности сторон», — говорится в документе.

Согласно условиям соглашения, стороны будут уведомлять друг друга об обнаружении или получении информации о компьютерных инцидентах. При наличии технической возможности они будут проводить комплексный анализ этой информации и передавать его результаты другому участнику соглашения, пояснили в ЦБ.