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Россия газифицирует Южную Осетию
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Россия газифицирует Южную Осетию 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России выкупит долю Южной Осетии в совместном предприятии ОАО «Газпром — Южная Осетия» и обязуется оказать содействие в газификации всей республики, а также инвестировать в модернизацию её газовой инфраструктуры в размере не менее 2 млрд рублей.
Соответствующее соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия было подписано 24 мая на площадке Петербургского международного экономического форума.
В тексте документа отмечается, что в собственность «Газпрома» отойдёт 100% акций «Газпром — Южная Осетия». В настоящее время компании принадлежит 75% акций + 1 акция, а Правительству РЮО — 25% — 1 акция. Также южноосетинская сторона обязуется передать за символическую плату имеющиеся активы в сфере распределения и реализации газа на территории республики.
Кроме того, после подписания соглашения, стороны в течение двух лет планируют разработать и согласовать методику, принцип и порядок расчета цены на газ для жителей Южной Осетии.
Соответствующий документ Комитет Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками планирует рассмотреть на заседании 18 сентября.
Ранее Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил журналистам, что к фактическим работам «Газпром» сможет приступить только с начала 2019 года.
Сегодня большинство жителей республики остаются без газа. В Южной Осетии газифицирован только один город — Цхинвал.
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