РФ выкупит долю Южной Осетии в «Газпром — Южная Осетия»

Согласно документу, к России отойдёт 100 процентов акций предприятия «Газпром — Южная Осетия». Кроме того, отмечается, что на протяжении двух лет обе стороны соглашения разработают и согласуют методику, принцип и порядок расчёта цены на газ для граждан южноосетинской республики.

Также Южная Осетия будет должна передать за скромную плату находящиеся у неё активы в сфере распределения и реализации газа на территории страны. В свою очередь, Газпром обязуется инвестировать 2 млрд рублей в развитие газовых сетей южноосетинской республики.

Соответствующее соглашение стороны подписали 24 мая на площадке Петербургского международного экономического форума. В настоящее время российскому Газпрому принадлежит 75 процентов акций + 1 акция, а правительству РЮО — 25 процентов — 1 акция.