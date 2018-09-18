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РФ выкупит долю Южной Осетии в «Газпром — Южная Осетия»
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РФ выкупит долю Южной Осетии в «Газпром — Южная Осетия» 

Парламентская газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Российская Федерация выкупит пакет акций Республики Южная Осетия в предприятии ОАО «Газпром — Южная Осетия» и будет содействовать газификации всей страны. Соответствующее соглашение Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал палате к ратификации.
Согласно документу, к России отойдёт 100 процентов акций предприятия «Газпром — Южная Осетия». Кроме того, отмечается, что на протяжении двух лет обе стороны соглашения разработают и согласуют методику, принцип и порядок расчёта цены на газ для граждан южноосетинской республики.
Также Южная Осетия будет должна передать за скромную плату находящиеся у неё активы в сфере распределения и реализации газа на территории страны. В свою очередь, Газпром обязуется инвестировать 2 млрд рублей в развитие газовых сетей южноосетинской республики.
Соответствующее соглашение стороны подписали 24 мая на площадке Петербургского международного экономического форума. В настоящее время российскому Газпрому принадлежит 75 процентов акций + 1 акция, а правительству РЮО — 25 процентов — 1 акция.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил журналистам, что только в начале 2019 года Газпром сможет приступить к фактическим работам.
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