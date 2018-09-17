Эксперт: туристическая недвижимость в Грузии становится популярнее

Туристическая недвижимость набирает все большую популярность в Грузии , считает генеральный директор Global Promotion Group Георгий Гочелеишвили

Об этом Гочелеишвили заявил на пресс-конференции на тему «Недвижимость в Грузии — риски и выгода», которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в понедельник. Участники мероприятия рассказали о ситуации на рынке недвижимости, о перспективах развития и существующих в данной отрасли проблемах.

"Грузинская недвижимость набирает популярность все больше и больше. Европейская интеграция, общие экономические показатели, низкая цена по сравнению с соседями. Тем более если говорить про Грузию, как туристическое направление, то туристическая недвижимость — один из продающихся продуктов не только внутри страны, но и за рубежом. Она все больше и больше набирает популярность… Из позитивных моментов также можно отметить, что юридически здесь очень легко приобретать недвижимость. Есть определенные дополнительные плюсы для нерезидентов. Можно получить временное место жительства", — сказал Гочелеишвили.

Гочелеишвили является одним из организаторов первых закрытых выставок, посвященных недвижимости, миграции и инвестициям GEOREX Batumi 2018 и GEOREX Tbilisi 2018, которые прошли в Грузии в середине сентября.

Главная цель мероприятий — познакомить международное сообщество сферы недвижимости с перспективами грузинского рынка. Информационное агентство и радио Sputnik выступает информационным партнером выставок GEOREX.