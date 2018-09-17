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Спрос на недвижимость в Грузии выше предложения, считает эксперт
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Спрос на недвижимость в Грузии выше предложения, считает эксперт 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Член совета директоров девелоперской компании Hochbau Джамал Хермасси прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в Грузии. Смотрите на видео, что заявил эксперт в мультимедийном пресс-центре Sputnik
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