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Coca-Cola задумала сделать газировку с марихуаной
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Coca-Cola задумала сделать газировку с марихуаной 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Coca-Cola планирует расширить линейку продуктов за счет марихуаны. Как сообщает Bloomberg, рассматривается возможность обогатить напиток каннабидиолом (КБД). Это вещество, содержащееся в марихуане, снижает боль, но не имеет психоактивного эффекта.
Сейчас идут переговоры с канадским производителем марихуаны Aurora Cannabis Inc. о совместном производстве нового напитка.
Как сообщил представитель компании Кент Ландерс, Coca-Cola сейчас внимательно изучает опыт применения непсихоактивного КБД на рынке безалкогольных напитков. «Направление быстро развивается. Пока окончательное решение не принято», — уточнил Ландерс.
Хизер Макгрегор, представитель Aurora Cannabis Inc., в свою очередь заметил, что компания крайне заинтересована в выходе на рынок безалкогольных напитков.
После того, как стало известно о планах Coca-Cola, акции производителей канабиса пошли вверх. Pot Tilray Inc. поднялись на 6,8 процента, Cronos Group на 3,1 процента, а Canopy Growth на 2,9 процента.
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