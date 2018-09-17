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Полиция Тбилиси не позволила показать на проспекте Руставели антироссийский фильм
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Полиция Тбилиси не позволила показать на проспекте Руставели антироссийский фильм 

Деловая газета «Взгляд» 20 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Полиция воспрепятствовала несанкционированному монтажу монитора для демонстрации антироссийского фильма на проспекте Руставели в Тбилиси в ночь на понедельник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Показать фильм о «российских оккупантах» хотело оппозиционное движение «Сила в единстве», сообщает телекомпания «Рустави-2». Полицейские заявляли, что каждый может в Грузии свободно выражать свое мнение, однако возводить какие-то конструкции без соответствующего разрешения нельзя.
Грузинская оппозиция и представители молодежных организаций в последнее время регулярно расклеивают стикеры и плакаты антироссийского содержания в Тбилиси, Батуми и других городах Грузии, говоря о «российской оккупации» в Абхазии и Южной Осетии. Между тем, такие действия расцениваются как административное правонарушение, которое влечет за собой выплату штрафа в размере до 500 лари (около 200 долларов).
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