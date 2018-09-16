Эксперты поспорили о пользе грузинской марихуаны

Грузинские власти рассматривают идею эксперта марихуаны в медицинских целях. Эксперты НСН рассказали о плюсах и минусах «конопляного проекта».

Экспорт марихуаны в медицинских целях может стать для Грузии дополнительной статьей доходов. Об этом рассказал министр финансов страны Иванэ Мачавариани. По его словам, если инициатива будет реализована, то за первые 2-3 года Грузия сможет получить от экспорта конопли порядка 1 млрд лари (больш3880 млн долларов).

Как заявил в беседе с НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе , наладить в Грузии производство марихуаны на экспорт в медицинских целях будет несложно.

«Речь идет о совершенно легальном открытом экспорте. Я специально этим занимался, когда еще был членом парламента Грузии в 1992/95 годах, работал в миссии ООН . У нас на постсоветском пространстве доминирует предубеждение в отношении марихуаны. А этот наркотик куда слабее самой обычной водки даже самого хорошего качества. Негативные последствия для здоровья и зависимость от нее намного меньше. Эти препараты широко применяются в медицине и косметике. Сегодня в Грузии достаточно сильны государственные институты и можно с уверенностью гарантировать, что эти плантации будут под надзором», — заявил собеседник агентства.

Мамрадзе отметил, что инициативе экспорта марихуаны уже воспротивилась церковь. Священнослужители заявили, что наркотики губят нацию, а получение прибыли от их, пусть даже легального, сбыта является преступлением.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов видит в этом и другую угрозу.

«Идея грузинских властей сама по себе оригинальна. Сейчас их сельское хозяйство находится в кризисе. Недавно был заблокирован проект распродажи земли иностранным компаниям, который Саакашвили пытался протащить. В этой ситуации, когда для грузин нет рынков сбыта сельхоз продукции, и в сельском хозяйстве сохраняется тяжелейшая ситуация, марихуану, а через некоторое время, возможно, опиумный мак и листья коки, можно начать производить якобы в медицинских целях, а искать не только медицинские рынки сбыта. К примеру, наладить поставки по американским каналам в Европу. То есть производить как медицинский продукт, а продавать просто как продукт», — считает собеседник НСН.

Колташов уверен, что на легальных площадках никакого масштабного спроса на марихуану в мире не существует, если не считать производство конопли просто как материала для выпуска ткани.

«Для Грузии это будет означать выключение экономики. Европейский союз никаких шансов на развитие грузинской экономики фактически не дал. Грузия ассоциирована с ЕС в 2013 году, а чуда экономического не произошло. Страна остается в бедности, сельское хозяйство — в упадке. Отсюда и рождаются такие утопические идеи. Хотя, скорее всего, если они попытаются всерьез это осуществить, получат критику со стороны соседних государств, где тоже не дураки сидят и прекрасно понимают, что ни о каком медицинском производстве конопли речи идти не может. Она просто не нужна в больших количествах и не используется в медицине настолько широко. Кроме того, она везде растет и везде ее можно производить. Конечным потребителей грузинской марихуаны станут любители расслабиться и наркоманы, которым это будет продаваться в любых странах мира», — заявил экономист.

Колташов добавил, что история с марихуаной в Грузии ему напоминает Афганистан, где нет сельского хозяйства и все засажено маком.

«При том, что там ведется официальная борьба с посевами опиумного мака, их количество только множатся на протяжении всего времени присутствия там американцев. А страдают от этого все страны мира, особенно Европа, потому что поставки героина ведутся через балканские пункты под американским контролем. Возможно, и Грузия рассчитывает таким же способом использовать свою европейскую интеграцию», — заключил Василий Колташов.

Добавим, что первой страной в мире, легализовавшей марихуану, стал Уругвай. В США полностью легализовали каннабис больше 25 штатов. В июне этого года употребление марихуаны декриминализовали в Канаде.

Ограниченный оборот марихуаны возможен в Нидерландах, Чехии, Северной Корее, Грузии и ряде американских штатов. Медицинское употребление марихуаны разрешено в Израиле, Польше, Хорватии и 20 штатах США.