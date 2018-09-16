В грузинском Минфине оценили возможный доход от поставок марихуаны

Грузинские власти намерены начать на территории страны производство конопли и осуществлять поставки марихуаны за рубеж. Экспорт будет осуществляться в медицинских целях. По словам министра финансов Грузии, для страны такая деятельность станет новой отраслью, от которой в перспективе можно получить большие доходы для победы над бедностью.

«Опьянение от этого зелья старо, как мир, но производство из конопли таких продуктов, которые используются в медицинской области, является именно новинкой и связано с новыми технологиями», — сказал он в эфире грузинского телеканала «Имеди».

Власти страны понимают, что это весьма быстро растущий в мире рынок, который, по ожиданиям аналитиков, к 2024-2025 годам достигнет объема в 25 миллиардов долларов.

«Поэтому и было решено включиться в этот процесс, усилить наш экспортный потенциал, и ожидаем, что в течение ближайших двух-трех лет мы сможем получить от экспорта примерно четыреста миллионов долларов, что очень важно для грузинской экономики», — сказал глава финансового ведомства.

Источник