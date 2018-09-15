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В Армении отметили праздник урожая
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В Армении отметили праздник урожая 

Мир24 13 минут назад
Более 200 фермеров приехали в Ереван, чтобы показать свои достижения. Корреспондент телеканала «МИР 24» Арпи Меликян посетила сельхозвыставку и узнала у кого экспонаты вкуснее. На выставке представлены только самые лучшие фрукты и овощи. Фермеры из разных регионов Армении привезли то, что вырастили в этом сезоне. Прежде чем покупать продукты, их можно попробовать. Считается, что горный мед не только самый вкусный, но и очень полезный. Больше всего меда собирают пчеловоды Сюникской области. Только в этом году там собрали пять тысяч тонн этого полезного продукта. Мед в Армении едят с чаем и добавляют в кондитерские изделия. Поэтому неудивительно, что около прилавка с восточными сладостями много посетителей. Печение «мусха» приготовлено из сусла, корицы и орехов.
Участница сельхозвыставки Ани Шамлян переехала в Ереван семь лет назад. В Сирии работала учительницей, в Армении стала востребованным кондитером.
«На этой ярмарке я продаю свои сладости по очень низкой цене, потому что моя цель на сегодня познакомить гостей с нашими семейными лакомствами», — рассказала кондитер.
На гастрономическом фестивале присутствуют и фермеры из Ирана и Грузии. Для них главная цель — не реализация продуктов, а изучение вкусовых пристрастий покупателей. «Мед, ткемали, аджику, вино наше. Я пробовала, как армянки готовят ткемали, но разница все-таки есть. Ваше ткемали более острое, чем наше», — отметила участница выставки Надежда Джабнидзе. Первый урожай собирают в Араратской долине. В самом солнечном регионе фрукты и овощи поспевают на полмесяца раньше. Натуральная, экологически чистая продукция сейчас пользуется большим спросом. «Праздник урожая отмечаем уже пятый год. На фестивале можно попробовать не только то, что вырастили фермеры, но и познакомиться с культурой и ремеслами разных регионов Армении», — сказал организатор выставки Нуне Саруханян. С каждым годом «Праздник урожая» собирает все больше посетителей, а для фермеров он становится площадкой обмена опытом и налаживания деловых отношений с коллегами. В этом году сельхозвыставка прошла уже в пятый раз.
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