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В Грузии подсчитали планируемый доход от экспорта марихуаны
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В Грузии подсчитали планируемый доход от экспорта марихуаны 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Грузия сможет получать доход в 383 миллиона долларов, если планы правительства по производству и экспорту медицинской марихуаны будут реализованы. Об этом заявил грузинский министр финансов Иванэ Мачавариани в эфире телеканала «Имеди».
По его словам, рынок медицинской марихуаны связан с новыми технологиями, а «опьянение от этого зелья старо, как мир». Объем рынка может составить 25 миллиардов долларов к 2024-2025 годам, считает глава ведомства.
«Поэтому и было решено включиться в этот процесс, усилить наш экспортный потенциал, и ожидаем, что в течение ближайших двух-трех лет мы сможем получить от экспорта 1 миллиард лари [383 миллиона долларов]», — пояснил он. Мачавариани отметил, что неэтично говорить о вопросе легализации торговли марихуаной с позиции морали и нравственности. Он полагает, что прибыль от продажи медицинского наркотика позволит повысить качество образования и преодолеть бедность и нищету.
12 сентября МВД Грузии разработали законопроект, разрешающий производить и экспортировать марихуану в медицинских и парфюмерно-косметических целях. В июле Конституционный суд Грузии признал право каждого совершеннолетнего гражданина употреблять марихуану, но оставил в силе наказание за ее употребление в публичных местах и при детях.
7 сентября американский предприниматель и глава Tesla Илон Маск употребил марихуану в прямом эфире во время интервью для подкаста Joe Rogan Experience.
В середине июля сообщалось, что власти Мексики задумались о легализации марихуаны ради борьбы с наркомафией. В июне продажу и курение этого наркотика легализовали в Канаде.
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