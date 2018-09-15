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Грузинский кабмин хочет разрешить экспорт марихуаны
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Грузинский кабмин хочет разрешить экспорт марихуаны 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Правительство Грузии внесло в парламент пакет законопроектов, разрешающий оборот конопли и экспорт марихуаны.
Проект закона «О контроле конопли» опубликован в субботу на сайте парламента Грузии. В числе документов опубликованы также сопутствующие законопроекты и подзаконные акты. Они предусматривают возделывание конопли на территории страны, переработку сырья и экспорт продукции в медицинских и парфюмерно-косметических целях.
Однако употребление марихуаны и продуктов из нее «в личном пространстве» по-прежнему будет находиться под строгим контролем. Само возделывание конопли, а также транспортировка и экспорт, подлежат обязательному лицензированию (лицензионный сбор устанавливается в размере 25 тысяч лари, что равно 695 тысячам рублей).
Выращивание конопли будет на открытых полях, а помещения для выращивания «травки» обяжут оборудовать сигнализацией и камерами видеонаблюдения. Размещать такие «фермы» разрешат не ближе 500 метров от школ и детских садов.
За соблюдением законности выращивания конопли будет следить отдельное ведомство — Агентство контроля конопли (АКК). Сейчас идет работа над его формированием. Предполагается, что АКК войдет в состав министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства. АКК также обяжут вести антинаркотическую пропаганду.
В подзаконных актах закона «О контроле конопли» прописаны размеры штрафов за употребление марихуаны на рабочем месте (1—1,5 тысячи лари, при повторном нарушении — до 2 тысяч), в зданиях общественного назначения и на улице (500—1,5 тысячи). Управление автомобилем под воздействием конопли является отягчающим обстоятельством при аварии. Категорически запрещено употребление марихуаны лицам, не достигшим 21-летнего возраста.
Против легализации марихуаны уже выступил католикос-патриарх всея Грузии Илия II. В последней проповеди он назвал это решение «большой ошибкой» и «враждой по отношению к нации».
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