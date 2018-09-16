Военный медик назвал возможные цели исследований в американской лаборатории под Тбилиси

Михаил Супотницкий, кандидат биологических наук, полковник медицинской службы в отставке в разговоре с RT назвал возможные цели исследований в американской лаборатории под Тбилиси

«Я думаю, что речь идёт либо об использовании каких-то новых технологий соматической генной терапии, либо речь идёт о применении каких-то нано-объектов. Так как частицы любого вещества, если они приобретают нано-размеры, у них резко увеличивается поверхностная активность, но при этом меняется и само распределение этих частиц. Возможно, они что-то где-то просчитались, то есть это говорит, что эксперименты были очень рискованные и связанные с получением чего-то очень опасного», — заявил Супотницкий.

В частности, эксперт предположил, что в лаборатории в Грузии велись эксперименты, «которые невозможны на территории Соединённых Штатов».