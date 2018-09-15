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Кабмин выделит 270 млн рублей на борьбу с корью
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Кабмин выделит 270 млн рублей на борьбу с корью 

News.ru 1 час назад
Правительство одобрило выделение Роспотребнадзору более 270,44 млн рублей на участие в инициативе Всемирной организации здравоохранения по борьбе с корью и краснухой. Деньги будут выделяться ведомству в 2018 — 2020 годах.
Как сообщается на сайте кабмина, средства будут выделены с целью поддержки некоторых стран Европейского региона ВОЗ. Среди них Азербайджан, Киргизия, Армения, Белорусси и другие.
Ранее правительство России решило упростить жизнь владельцам беспилотных летательных аппаратов. Теперь им не понадобится разрешение на запуски на высоту до 150 м. В ближайшее время Кабмин внесёт соответствующие изменения в правила использования воздушного пространства России, они могут быть одобрены до конца 2018 года,
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