Кабмин выделит 270 млн рублей на борьбу с корью

Правительство одобрило выделение Роспотребнадзору более 270,44 млн рублей на участие в инициативе Всемирной организации здравоохранения по борьбе с корью и краснухой. Деньги будут выделяться ведомству в 2018 — 2020 годах.

Как сообщается на сайте кабмина, средства будут выделены с целью поддержки некоторых стран Европейского региона ВОЗ. Среди них Азербайджан, Киргизия, Армения, Белорусси и другие.