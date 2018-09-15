Какие республики СССР были на особом положении

В СССР все национальности и республики были равны. Однако и граждане СССР, и тем более их руководство, без всякого Оруэлла знали, что в множестве равных некоторые — всегда «равнее» прочих.

Кто кого кормил

Ни для кого не секрет, что развитие многих республик Советского Союза осуществлялось за счёт перекачки средств преимущественно из РСФСР. Общесоюзный и республиканский бюджеты устанавливались партийными директивами, никакого общественного контроля и независимых источников информации не существовало, поэтому политика обирания России в пользу окраин почти до самого крушения СССР осуществлялась коммунистами легко и беспрепятственно. Даже у некоторых партийных руководителей такая практика вызывала возмущение. Председатель Совета Министров РСФСР Михаил Соломенцев как-то даже сказал Председателю Президиума Верховного Совета СССР Леониду Ильичу Брежневу : «Хватит затюкивать Россию!» Но это был глас вопиющего в пустыне.

Однако в каких суммах выражалось это дотирование экономики? Подсчёты здесь затруднены тем, что сами цены в СССР устанавливались директивно и не соответствовали реальным рыночным. Кроме того, тема «национальные окраины СССР доили Россию» стала спекулятивной, и в её рамках часто приводятся совершенно несуразные цифры, причём без ссылок на источники. Обратимся к сведениям, которые не было нужды подтасовывать их публикаторами.

Дотации и льготы

В работе Егора Гайдара «Гибель империи: уроки для современной России» (2006) приводятся такие цифры. В 1989 году РСФСР вывезла продукции в другие республики и за границу на 30,84 млрд рублей, больше, чем ввезла. В пересчёте на каждого жителя РСФСР это выходит 209 рублей в год — чуть больше тогдашней среднемесячной зарплаты. Вот где-то столько и уходило из России в результате политики союзного центра по ценообразованию, формированию бюджета и внешней торговле.

Согласно тем же данным, эти средства распределялись по всем республикам, исключая Туркменистан (ещё одна республика, ключевая в системе нефтегазового экспорта из позднего СССР). В абсолютных цифрах больше всего выигрывал Казахстан — 6,6 млрд рублей. Однако численность населения в союзных республиках неодинакова.

В пересчёте на душу населения, наивысший показатель оказывался у Литвы, где каждый житель получал примерно 997 рублей косвенных дотаций в год. Далее следовали Эстония (812), Молдавия (612), Латвия (485), Армения (415), Казахстан (399), Грузия (354), Киргизия (246), Таджикистан (220), Белоруссия (201). Узбекистан (128). Меньше всего доставалось косвенных дотаций Азербайджану (64) и Украине (56 рублей в год на жителя).

Неудивительно, например, что жителя РСФСР, въезжавшего в советскую Прибалтику, всегда поражал контраст между чистыми ухоженными улочками прибалтийских городов и обшарпанными, неасфальтированными, замусоренными улицами большинства российских областных центров. Впрочем, значение имело, конечно, ещё и то, на что тратились дотационные суммы, а это определяется всегда культурой руководящих кадров.

Прямые дотации в этих подсчётах не учтены, точных данных о них нет. Поэтому создать полную картину перераспределения финансовых средств в СССР затруднительно. [С-BLOCK]

Образовательная политика

Есть ещё один интересный показатель — процент лиц с образованием, в том числе высшим. Вследствие фактически крепостного права государства на выпускников вузов, называвшегося «распределением», а также в целях «коренизации кадров», образование получало преимущественное развитие на национальных окраинах. При этом абитуриенты из других союзных республик принимались в главные вузы России по льготным квотам.

Согласно последней Всесоюзной переписи населения, в 1989 году наивысший процент лиц с высшим образованием имела Грузия — 15,1, потом Армения — 13,8, Эстония — 11,7, Латвия — 11,5%, далее следовала Россия (11,3). По доле лиц с высшим, средним и неполным средним образованием впереди была Армения — 90,1%, далее шли Азербайджан (87,8), Грузия (87,7), Узбекистан (86,7), Туркменистан (86,4). Россия занимала в этом списке 11-е место (80,6). [С-BLOCK]

Политическая самостоятельность

Экономикой не исчерпывается всё. Республики в реальности имели разную степень политической самостоятельности. Так, Россия были лишена даже многих формальных атрибутов, которыми пользовались другие союзные республики (своей республиканской партийной организации, Академии Наук ), её правительственные учреждения лишь дублировали и исполняли постановления и распоряжения союзных органов.

Характерным признаком самостоятельности союзных республик являлось наличие у них государственного языка (а не просто «языка союзной республики»). В 1970-1972 гг. три закавказские республики приняли законы о государственных языках. Их знание являлось обязательным для занятия государственной должности. Всем остальным республикам это позволили только во время «перестройки».

По-разному проводилась политика компартии в отношении национальной культуры. Мало какая традиционная религия подвергалась в СССР таким гонениям, как русское православие и старообрядчество. Отношение к грузинской и армянской церквям, а также к католичеству и лютеранству в Прибалтике, было значительно терпимее. Исключением являлись униаты в Западной Украине и сторонники румынской автокефальной церкви в Молдавии, так как рассматривались как политическая агентура сепаратистов.

Ислам вообще одно время расценивался советским руководством как средство разжечь антиколониальную революцию на Востоке. В конце Великой Отечественной войны был легализован хадж, правда, вплоть до 1989 года паломники проходили специальный отбор «компетентными органами». Некоторые партийные руководители в республиках Средней Азии открыто исповедовали ислам, а после выхода на пенсию ездили в Мекку. Автор знает, как один таджик говорил ещё в середине 80-х годов, до начала «перестройки»: «У нас в кишлаке советской власти нет, у нас мулла — главный человек».

Вывод

Степень привилегированности союзных республик в СССР можно оценивать по разным показателям. В каких-то наиболее благоприятствуемыми выглядят республики Закавказья, в каких-то — республики Средней Азии, ещё в одних — республики Прибалтики. В любом случае, Российская Федерация не попадала ни в одну из таких категорий, за исключением того, что русский язык обязывали изучать во всех республиках СССР.