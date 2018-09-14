В Минобороны России изучат документы по военно-биологической программе США

"В настоящее время все опубликованные на сайте Игоря Гиоргадзе документы изучаются профильными специалистами Минобороны России. Результаты данного анализа будут представлены российской и международной общественности", — говорится в сообщении.

Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве во вторник заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара , где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона «по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ». В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый «Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара» в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно «прописалось» медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

Строительство лаборатории Лугара началось около Тбилиси в 2007 году, открыта она была в 2011 году на основе рамочного соглашения между правительствами Грузии и США. Лаборатория предназначена для обнаружения особо опасных инфекций среди населения и животных, а также для эпидемического надзора и научных исследований.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.