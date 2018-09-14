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Михайловский о Южной Осетии: самый безопасный регион на Кавказе 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Михайловский о Южной Осетии\: самый безопасный регион на Кавказе"Южная Осетия — та страна, где еще осталась нетронутая, девственная природа. Открытые, радушные люди, сюда хочется приезжать снова и снова. Думаю лет через 10-15, когда туризм уже встанет на рельсы, тут уже все будет по-другому. Будет так же красиво, комфортно, но боюсь не останется той индивидуальности, такой открытости как сегодня. Поэтому советую всем ехать в Южную Осетию сейчас. К тому же здесь, пожалуй, самый безопасный регион на Кавказе", — сказал Михайловский.
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