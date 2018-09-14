Как в Южной Осетии отметят День республики

ЦХИНВАЛ, 13 сен — Sputnik Диана Козаева . В Южной Осетии в 28-й раз пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню республики. В числе торжеств выставки, фестивали и конкурсы, спортивные представления и концерт. Главным событием по традиции станет военный парад на главной площади столицы.

Совет народных депутатов 20 сентября 1990 года провозгласил создание Юго-Осетинской Советской Демократической республики в составе Советского Союза. Это решение стало одним из первых шагов на пути к независимости и международному признанию. Начавшаяся затем многолетняя борьба за независимость завершилась в 2008 году после провала очередной военной авантюры Тбилиси и признания Россией независимости Южной Осетии.

"Праздничные мероприятия начнутся 19 сентября с открытия бюста Коста Хетагурова и закладки Аллеи национальной славы в поселке Дзау. В тот же день в школах республики пройдет единый час по государственным символам", — сообщили в пресс-службе правительства.

В день праздника — 20 сентября — торжества начнутся с военного парада Цхинвальского гарнизона. Парадные расчеты пройдут по Театральной площади югоосетинской столицы.

Позже здесь состоится «праздник пива» — пятый международный фестиваль-конкурс осетинского пива.

"На площади также пройдет смотр подворий «Нартон къуым», спортивные представления и праздничный концерт. В сквере Коста Хетагурова откроется выставка-ярмарка прикладного искусства «Возрождение», в программе которой будут народные игры, танцы и песни", — добавили в пресс-службе.

В этот день праздник завершится фейерверком.

На следующий день — 21 сентября — православные Южной Осетии отметят один из главных праздников — Рождество Пресвятой Богородицы. Во всех храмах республики пройдут праздничные богослужения.

Еще одна выставка откроется в Цхинвале 25 сентября. Она будет посвящена Донецкой и Луганской народным республикам, Южной Осетии и Абхазии. Авторские фотографии будут выставлены в фойе Республиканской библиотеки имени Анахарсиса. Там же состоится встреча с поэтами в «Литературной гостиной».