Ещё
Захарова: попытки сорвать диалог по нормализации отношений РФ и Грузии обречены на провал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова: попытки сорвать диалог по нормализации отношений РФ и Грузии обречены на провал 

ТАСС 37 минут назад
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Попытки сорвать диалог по нормализации отношений между Россией и Грузией обречены на провал. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет на въезд в Тбилиси российским журналистам для участия 4-7 сентября в Международном южнокавказском медиафоруме.
"Противники нормализации двусторонних отношений между Россией и Грузии заранее окрестили данное мероприятие как «форум прокремлевских пропагандистов», — заметила она. — Несмотря на провокационные действия, форум состоялся. Никакие так называемые прокремлевские пропагандисты не имеют к этому никакого отношения".
По ее словам, «нужно приветствовать любые попытки наладить диалог, когда речь идет о возможности обменяться мнениями». «Важно не мешать, а способствовать нормализации отношений между странами и народами региона, — отметила дипломат. — Попытки срыва этих усилий в любом случае будут обречены на провал».
Как пояснили ранее в МВД Грузии, решение не допустить в республику журналистов принято на основании так называемого закона об оккупированных территориях. В соответствии с ним въезд в Абхазию и Южную Осетию возможен только с территории Грузии. Лицам, которые нарушили это положение, въезд в Грузию запрещен. Кроме того, им может грозить административная или уголовная ответственность.
ТАСС: последние новости
Суд до 8 ноября арестовал водителя, врезавшегося в машину премьера Абхазии Пашинян: проект модернизации Армянской АЭС при участии РФ может быть оптимизирован Поликлиника в Северной Осетии получила оборудование для лечения заболеваний органов слуха
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия отреагировала на интервью «отравителей»810
Раскрыта загадочная смерть туристов в Египте17
Поклонскую лишили поста573
После признаний Боширова и Петрова осталось несколько загадок68
Действия России в Сирии обеспокоили Пентагон100
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
25:25
Британия отреагировала на интервью «отравителей»
В мире
01:37
Петросян прорвался в квартиру с приставами
Шоу-бизнес
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
00:32
Трехрогую корову-мутанта обнаружили в Бразилии
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение