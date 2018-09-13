Захарова: попытки сорвать диалог по нормализации отношений РФ и Грузии обречены на провал

"Противники нормализации двусторонних отношений между Россией и Грузии заранее окрестили данное мероприятие как «форум прокремлевских пропагандистов», — заметила она. — Несмотря на провокационные действия, форум состоялся. Никакие так называемые прокремлевские пропагандисты не имеют к этому никакого отношения".

По ее словам, «нужно приветствовать любые попытки наладить диалог, когда речь идет о возможности обменяться мнениями». «Важно не мешать, а способствовать нормализации отношений между странами и народами региона, — отметила дипломат. — Попытки срыва этих усилий в любом случае будут обречены на провал».