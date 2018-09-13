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Элисо Болквадзе и Batumi Music Fest: как прошел заключительный концерт
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Элисо Болквадзе и Batumi Music Fest: как прошел заключительный концерт 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Концерт известной грузинской пианистки Элисо Болквадзе завершил фестиваль классической музыки Batumi Music Fest. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как проходил заключительный концерт масштабного музыкального мероприятия
"Артист ЮНЕСКО во имя мира" и основательница Batumi Music Fest Элисо Болквадзе завершила своим концертом этом международный фестиваль классической музыки.
Ежегодный фестиваль уже в шестой раз состоялся в Батуми, собрав именитых музыкантов и восходящих звезд из разных стран. Информационное агентство и радио Sputnik Грузия выступило информационным партнером мероприятий в рамках Batumi Music Fest.
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