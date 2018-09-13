В Северной Осетии создадут подразделение по борьбе с коррупцией 

В Северной Осетии создадут специализированный орган по борьбе с коррупцией, который будет подчиняться главе республики.
Вопрос создания нового органа обсуждался на заседании Антикоррупционной комиссии республики под председательством премьера Таймураза Тускаева. В функции антикоррупционного подразделения будут входить проверки должностных лиц, анализ ситуаций конфликта интересов и другие
подобные
мероприятия,
сообщается
на сайте главы и правительства
республики.
Предполагается, что члены комиссии представят свои предложения по формированию нового органа до конца этого года.
Формирование в регионах обособленных органов по борьбе с коррупцией на местах предусмотрено «Национальным планом борьбы с коррупцией на 2018−2020 годы», утвержденным на совещании под председательством президента РФ в июне этого года, отмечается в сообщении.
По данным службы финансового контроля республики, 25−30% всех правонарушений имеют коррупционный характер.