В Северной Осетии создадут подразделение по борьбе с коррупцией

Северной Осетии создадут специализированный орган по борьбе с коррупцией, который будет подчиняться главе республики.

Вопрос создания нового органа обсуждался на заседании Антикоррупционной комиссии республики под председательством премьера Таймураза Тускаева . В функции антикоррупционного подразделения будут входить проверки должностных лиц, анализ ситуаций конфликта интересов и другие

подобные

мероприятия,

сообщается

на сайте главы и правительства

республики.

Предполагается, что члены комиссии представят свои предложения по формированию нового органа до конца этого года.

Формирование в регионах обособленных органов по борьбе с коррупцией на местах предусмотрено «Национальным планом борьбы с коррупцией на 2018−2020 годы», утвержденным на совещании под председательством президента РФ в июне этого года, отмечается в сообщении.

По данным службы финансового контроля республики, 25−30% всех правонарушений имеют коррупционный характер.