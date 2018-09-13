Ещё
В Северной Осетии создадут подразделение по борьбе с коррупцией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Северной Осетии создадут подразделение по борьбе с коррупцией 

«Это Кавказ» 22 минуты назад
Фото: «Это Кавказ»
В Северной Осетии создадут специализированный орган по борьбе с коррупцией, который будет подчиняться главе республики.
Вопрос создания нового органа обсуждался на заседании Антикоррупционной комиссии республики под председательством премьера Таймураза Тускаева. В функции антикоррупционного подразделения будут входить проверки должностных лиц, анализ ситуаций конфликта интересов и другие
подобные
мероприятия,
сообщается
на сайте главы и правительства
республики.
Предполагается, что члены комиссии представят свои предложения по формированию нового органа до конца этого года.
Формирование в регионах обособленных органов по борьбе с коррупцией на местах предусмотрено «Национальным планом борьбы с коррупцией на 2018−2020 годы», утвержденным на совещании под председательством президента РФ в июне этого года, отмечается в сообщении.
По данным службы финансового контроля республики, 25−30% всех правонарушений имеют коррупционный характер.
«Это Кавказ»: последние новости
НКО Северного Кавказа получают около трети грантов Фонда Горчакова В дагестанском Каспийске нашли тело девочки, пропавшей 1,5 месяца назад «Сколько жен и детей у Рамзана Кадырова» и другие вопросы туристов в Грозном
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В прямом эфире «Доброго утра» умерла гостья17
Крым трясет
Жириновский устроил истерику у Соловьева206
Звезду Instagram изуродовали в СИЗО44
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны291
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
02:57
Крым трясет
Происшествия
00:46
Командир лайнера слег с инфарктом на подлете к Москве
Происшествия
02:34
Звезду Instagram изуродовали в СИЗО
Происшествия
01:38
В прямом эфире «Доброго утра» умерла гостья
Происшествия
00:58
Жириновский устроил истерику у Соловьева
Общество
05:08
«Отравители» Скрипалей дали первое интервью
Общество Политика
00:50
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение