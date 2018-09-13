Европарламент проголосовал за начало процесса по визовой либерализации с Косово

МОСКВА , 13 сентября. / ТАСС /. Депутаты Европарламента (ЕП) поддержали запуск переговоров с Советом ЕС о либерализации визового режима с самопровозглашенной республикой Косово. Соответствующая инициатива была поддержана в четверг в ходе голосования на пленарной сессии ЕП в Страсбурге

За начало этого процесса высказались 420 из 628 парламентариев, против выступили 186. Еще 22 депутата воздержались.

Еврокомиссия еще 18 декабря 2015 года рекомендовала Совету ЕС рассмотреть возможность упрощения визового режима с Грузией Украиной и самопровозглашенной республикой Косово. Однако возможность отмены виз для этих стран появилась только после того, как Евросоюз дополнил свое визовое законодательство пунктом об условиях приостановки действия безвизового режима в случае массовых нарушений страной и ее гражданами условий этого режима, в частности, в сфере нелегальной миграции, незаконной работы, права на которую отмена виз не предоставляет.

Ранее в июле пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что власти непризнанного Косова достигли прогресса в процессе ратификации демаркационного соглашения с Черногорией, а также в борьбе с преступностью и коррупцией, и теперь автономный сербский край отвечает требованиям Евросоюза для либерализации визового режима.