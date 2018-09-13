Европарламент проголосовал за начало процесса по визовой либерализации с Косово 

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) поддержали запуск переговоров с Советом ЕС о либерализации визового режима с самопровозглашенной республикой Косово. Соответствующая инициатива была поддержана в четверг в ходе голосования на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.
За начало этого процесса высказались 420 из 628 парламентариев, против выступили 186. Еще 22 депутата воздержались.
Еврокомиссия еще 18 декабря 2015 года рекомендовала Совету ЕС рассмотреть возможность упрощения визового режима с Грузией, Украиной и самопровозглашенной республикой Косово. Однако возможность отмены виз для этих стран появилась только после того, как Евросоюз дополнил свое визовое законодательство пунктом об условиях приостановки действия безвизового режима в случае массовых нарушений страной и ее гражданами условий этого режима, в частности, в сфере нелегальной миграции, незаконной работы, права на которую отмена виз не предоставляет.
Ранее в июле пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что власти непризнанного Косова достигли прогресса в процессе ратификации демаркационного соглашения с Черногорией, а также в борьбе с преступностью и коррупцией, и теперь автономный сербский край отвечает требованиям Евросоюза для либерализации визового режима.
Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, в 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают 105 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117, против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Китай, Индия, Израиль, Греция и Испания.