Ещё
Грузия отказывается от полиэтиленовых пакетов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грузия отказывается от полиэтиленовых пакетов 

ИнформУпак 2 часа назад
Новый закон вступит в силу 1 октября текущего года.
В планах Правительства еще через полгода наложить запрет на все полиэтиленовые пакеты. Представители Министерства отмечают, что в Грузии остро стоит проблема пластикового мусора, и его основную часть составляет пластиковый упаковочный материал. Поэтапное выведение одноразовых пакетов из оборота станет одним из мер по сохранению окружающей среды. Закон не распространяется на тару из биоразалагаемых материалов.
Многие страны по всему миру уже отказались от полиэтиленовых пакетов на законодательном уровне, более того, под запретом оказывается одноразовая посуда и другая продукция из пластика. Пакеты, которые мы используем для того, чтобы принести продукты из магазина домой, используются один раз и дальше попадают в мусорное ведро. Они хуже всего поддаются вторичной переработке, потому что их практически невозможно извлечь из остального мусора.
ИнформУпак: последние новости
PepsiCo присоединилась к исследовательскому альянсу против пластика Американская The Kind Lab освоила выпуск зубной пасты в таблетках Как в разных странах борются с мусором
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В прямом эфире «Доброго утра» умерла гостья17
Крым трясет124
Жириновский устроил истерику у Соловьева204
Звезду Instagram изуродовали в СИЗО43
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны292
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
02:57
Крым трясет
Происшествия
00:46
Командир лайнера слег с инфарктом на подлете к Москве
Происшествия
02:34
Звезду Instagram изуродовали в СИЗО
Происшествия
01:38
В прямом эфире «Доброго утра» умерла гостья
Происшествия
00:58
Жириновский устроил истерику у Соловьева
Общество
05:08
«Отравители» Скрипалей дали первое интервью
Общество Политика
00:50
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение