Грузия отказывается от полиэтиленовых пакетов

Новый закон вступит в силу 1 октября текущего года.

В планах Правительства еще через полгода наложить запрет на все полиэтиленовые пакеты. Представители Министерства отмечают, что в Грузии остро стоит проблема пластикового мусора, и его основную часть составляет пластиковый упаковочный материал. Поэтапное выведение одноразовых пакетов из оборота станет одним из мер по сохранению окружающей среды. Закон не распространяется на тару из биоразалагаемых материалов.

Многие страны по всему миру уже отказались от полиэтиленовых пакетов на законодательном уровне, более того, под запретом оказывается одноразовая посуда и другая продукция из пластика. Пакеты, которые мы используем для того, чтобы принести продукты из магазина домой, используются один раз и дальше попадают в мусорное ведро. Они хуже всего поддаются вторичной переработке, потому что их практически невозможно извлечь из остального мусора.