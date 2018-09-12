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Тбилиси не станет Амстердамом: курение марихуаны в Грузии ограничат
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Тбилиси не станет Амстердамом: курение марихуаны в Грузии ограничат 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 12 сен — РИА Новости. Употребление марихуаны в общественных местах Грузии будет наказываться законом. Об этом, как сообщает Sputnik Грузия, заявил министр внутренних дел республики Георгий Гахария.
В конце июля в Грузии легализовали употребление марихуаны. Такое решение принял Конституционный суд страны. Вскоре после этого МВД заявило о намерении ограничить употребление наркотика.
Министр пояснил, что употребление марихуаны не будет наказываться только в личном пространстве. Оно будет запрещено в общественных местах, а также для людей моложе 21 года.
"Также хочу подчеркнуть, и это самое важное изменение — управление транспортным средством под клиническим воздействием марихуаны станет уголовно наказуемым", — сказал Гахария.
Глава МВД отметил, что вовлечение молодежи в употребление марихуаны также станет уголовно наказуемым.
"Хочу подчеркнуть, что эти законодательные изменения дают возможность министерству внутренних дел эффективно бороться с нелегальным употреблением марихуаны", — подчеркнул Гахария.
В начале сентября МВД Грузии подготовило законопроект о введении ограничений на курение марихуаны, чтобы не допустить повального увлечения «травкой». Законопроект представили на заседании правительства в среду, после чего документ направят в парламент на рассмотрение.
МВД Грузии в своем законопроекте представит ряд ограничений для потребителей марихуаны. В частности, наказуемым будет курение «травки» в местах скопления людей, в общественном транспорте, в присутствии несовершеннолетних, в учебно-образовательных учреждениях и зданиях, предназначенных для лиц до 18 лет.
Также наказуемым будет употребление марихуаны на мероприятиях для несовершеннолетних и лицами некоторых профессий во время работы — педагогами, врачами, чиновниками и так далее.
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