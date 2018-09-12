Каспий и Черное море: в Тбилиси открылась региональная конференция 

В Тбилиси проходит международная конференция по добыче и транспортировке нефти из Черноморского и Каспийского регионов. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как проходит конференция в столице
Международная конференция «Argus Каспийско-Черноморский транспортный коридор 2018» стартовала сегодня в столице Грузии. Мероприятие объединяет представителей нефтяных и транспортно-логистических компаний, нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, а также потребителей топлива и сухих грузов из разных стран. Организатором конференции является компания Argus Media. Информационное агентство и радио Sputnik Грузия в 2018 году выступило информационным партнером конференции «Argus Каспийско-Черноморский транспортный коридор».