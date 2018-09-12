Недвижимость и инвнстиции: первая выставка GEOREX в Батуми 

В Батуми состоялась первая закрытая выставка, посвященная недвижимости, миграции и инвестициям GEOREX Batumi 2018. Смотрите на видео Sputnik Грузия кадры выставки
В Батуми состоялась первая закрытая выставка GEOREX Batumi 2018, посвященная недвижимости, миграции и инвестициям. По словам директора компании Global Promotion Group Георгия Гочелеишвили, который является одним из организаторов мероприятия, главная цель выставки — познакомить международное сообщество сферы недвижимости с перспективами грузинского рынка. В день открытия выставки профессионалы грузинского рынка, в первую очередь, девелоперы встречаются как с локальными клиентами недвижимости, так и с международными агентами. В основном, выставка приняла делегацию агентов из стран СНГ. 13 сентября выставка ожидает инвесторов и прямых покупателей недвижимости в Грузии. Информационное агентство и радио Sputnik выступает информационным партнером выставки GEOREX.