Ещё
Недвижимость и инвнстиции: первая выставка GEOREX в Батуми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Недвижимость и инвнстиции: первая выставка GEOREX в Батуми 

Sputnik Грузия 3 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
В Батуми состоялась первая закрытая выставка, посвященная недвижимости, миграции и инвестициям GEOREX Batumi 2018. Смотрите на видео Sputnik Грузия кадры выставки
В Батуми состоялась первая закрытая выставка GEOREX Batumi 2018, посвященная недвижимости, миграции и инвестициям. По словам директора компании Global Promotion Group Георгия Гочелеишвили, который является одним из организаторов мероприятия, главная цель выставки — познакомить международное сообщество сферы недвижимости с перспективами грузинского рынка. В день открытия выставки профессионалы грузинского рынка, в первую очередь, девелоперы встречаются как с локальными клиентами недвижимости, так и с международными агентами. В основном, выставка приняла делегацию агентов из стран СНГ. 13 сентября выставка ожидает инвесторов и прямых покупателей недвижимости в Грузии. Информационное агентство и радио Sputnik выступает информационным партнером выставки GEOREX.
Sputnik Грузия: последние новости
Грузия присоединилась к акции "Мир читает Айтматова" Полный аншлаг: как в Тбилиси выступил Казахский театр оперы и балета Каспий и Черное море: в Тбилиси открылась региональная конференция
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин нанес удар по фантазиям британцев401
Порошенко приготовился атаковать Россию176
Отказ Японии Путину, саботаж на МКС и другие события дня9
Украина решила превратить Крым в пустыню233
«Отравитель» Скрипаля ответил на призыв Путина497
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
00:19
Москву резко накроют холода
Погода Новости Москвы
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
06:07
Опубликовано фото возможного убийцы Захарченко
В мире
00:52
Британия не смогла найти «российский след»
В мире
05:35
В Минобороны поведали об обмане в Сирии
Ближний Восток В мире
00:19
Москвичей снесет ветром
Погода Новости Москвы
00:51
«Великого флотоводца» Порошенко подняли на смех
В мире Армия
00:36
Украина и ЕС: «Прошла любовь, остались слезы»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение