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Грузия присоединилась к акции «Мир читает Айтматова»
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Грузия присоединилась к акции «Мир читает Айтматова» 

Sputnik Грузия 3 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Артисты театра имени А. Грибоедова приняли участие в акции, посвященной 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова. Смотрите на видео Sputnik Грузия кадры акции, посвященной писателю
Артисты тбилисского русского театра имени А. Грибоедова приняли участие в акции «Мир читает Айтматова», посвященной 90-летию со дня рождения киргизского и русского писателя. Фрагменты из произведений Чингиза Айтматова «И дольше века длится день», «Плаха», «Тополек мой в красной косынке» прочитали актеры Карина Кения, Инна Воробьева, Слава Натенадзе, Иванэ Курасбедиани. Отрывок из романа «Плаха» в переводе Акакия Брегадзе прозвучал и на грузинском языке.
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