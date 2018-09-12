Дни культуры Армении проходят в РУДН

Бережно сохраняя и обогащая свою культуру, армянский народ сделал достойный вклад в общую сокровищницу культуры всех народов мира.

«Благодаря тому, что армянский народ волею судеб переплетался со многими народами, был не единожды гоним со своей территории, культура Армении разнообразна и по-настоящему удивительна», — отметил президент землячества студентов РУДН из Армении Мария Арутюнян. По его словам, армяне очень трепетно относятся ко всему, что связывает их с предками. Многие армяне всю жизнь ездят по миру и собирают армянские легенды, мифы и истории для того, чтобы их потомки не утратили любовь к своей культуре.