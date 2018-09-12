Ещё
Дни культуры Армении проходят в РУДН
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дни культуры Армении проходят в РУДН 

Обручевский меридиан + ещё 1 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
Бережно сохраняя и обогащая свою культуру, армянский народ сделал достойный вклад в общую сокровищницу культуры всех народов мира.
«Благодаря тому, что армянский народ волею судеб переплетался со многими народами, был не единожды гоним со своей территории, культура Армении разнообразна и по-настоящему удивительна», — отметил президент землячества студентов РУДН из Армении Мария Арутюнян. По его словам, армяне очень трепетно относятся ко всему, что связывает их с предками. Многие армяне всю жизнь ездят по миру и собирают армянские легенды, мифы и истории для того, чтобы их потомки не утратили любовь к своей культуре.
Обручевский меридиан: последние новости
К 111-летию Дарвиновского музея выпустят серию карты «Тройка» Результат Собянина на 25% превзошел итоги выборов 2013 года В столице на субботу, 3 февраля, объявлен желтый уровень опасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония отказала Путину209
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева217
Норкин взбесил россиян824
Пока вы спали: ВМФ РФ недосчитается кораблей48
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей692
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
04:50
Киев выразил протест Москве
В мире Украина
13:34
Япония отказала Путину
Политика Азия
02:49
Путин сказал, в чем слушается Лаврова
Политика
03:31
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева
Политика В мире
01:29
Пока вы спали: ВМФ РФ недосчитается кораблей
Общество
00:50
«Отказ допустить Ту-214 к полетам — это каприз США»
Армия Оружие
00:56
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО
Армия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение