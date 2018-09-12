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Бибилов: Российская Федерация — надежный партнер Южной Осетии
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Бибилов: Российская Федерация — надежный партнер Южной Осетии 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 12 сен — Sputnik. В Цхинвале состоялось торжественное собрание, посвященное 10-летию установления дипломатических отношений между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией. Мероприятие было организовано министерством иностранных дел РЮО, сообщает пресс-служба главы республики.
Россия — Южная Осетия\: 10 лет дипломатическим отношениям
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обратился с поздравительной речью к собравшимся, отметив трудности, которые были преодолены на пути к установлению дипотношений. также были приглашены Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РЮО Марат Кулахметов, главы министерств и ведомств республики, другие официальные лица.
"В течение длительного времени, начиная с 1989 года и заканчивая августом 2008 года, народ Южной Осетии испытал на себе всю ненависть со стороны грузинских властей", — сказал Бибилов.
Он также подчеркнул, что Россия стала тем партнером республики, благодаря которому развиваются все сферы жизнедеятельности Южной Осетии.
"Сегодня мы живем в свободном государстве, где дети ходят в школу, они уже не вздрагивают от взрывов и стрельбы. Наше общество теперь полноценно развивается, и это развитие касается экономической, социальной и других сфер. И самое главное, у Южной Осетии есть надежный партнер — Российская Федерация — благодаря которому развиваются все сферы жизнедеятельности республики", — сказал президент.
Глава государства также отметил высокий уровень деятельности внешнеполитического ведомства республики для расширения связей с дружественными странами. Бибилов добавил, что на данный момент готовится ряд соглашений, способствующих развитию Южной Осетии и более комфортной жизни граждан республики.
В ходе церемонии награждения президент вручил медали «В ознаменование 10-летия Победы в Отечественной войне народа Южной Осетии» особо отличившимся сотрудникам МИДа республики.
Как отметил глава ведомства Дмитрий Медоев, обмен нотами внешнеполитических ведомств РЮО и РФ ознаменовал начало эпохи «мира, созидания, стабильности и уверенности в будущем» республики.
Министр добавил, что к 10-летию установления дипломатических отношений между государствами были учреждены ведомственные награды.
"Первыми этих наград удостоены Сергей Лавров, Григорий Карасин, Алексей Павловский и Эльбрус Каргиев, которым мы их вручим, как только нам представится такая возможность. Но сегодня я хочу вручить награду человеку, который непосредственно принимал участие в установлении дипломатических отношений, — это Мурат Джиоев", — сказал глава МИД.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Южной Осетии, в свою очередь, выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между двумя государствами и пожелал процветания республике.
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