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Поставщика абрикосов из Армении оштрафовали на 10 тысяч рублей
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Поставщика абрикосов из Армении оштрафовали на 10 тысяч рублей 

Вести Подмосковья 58 минут назад
Из Республики Армения в адрес ООО «РУСАР» поступила партия свежих абрикосов массой 20,64 тонн. Однако управление Россельхознадзора не получило извещение о поступлении продукции в московский регион, так как все партии должны проходить фитосанитарный контроль, который направлен на выявление карантинных объектов. Об этом сообщают в пресс-службе Россельхознадзора.
В пресс-релизе подчеркивают, что абрикосы являются подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска.
Компанию «РУСАР» привлекли к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 10 000 рублей.
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