Поставщика абрикосов из Армении оштрафовали на 10 тысяч рублей

Из Республики Армения в адрес ООО «РУСАР» поступила партия свежих абрикосов массой 20,64 тонн. Однако управление Россельхознадзора не получило извещение о поступлении продукции в московский регион, так как все партии должны проходить фитосанитарный контроль, который направлен на выявление карантинных объектов. Об этом сообщают в пресс-службе Россельхознадзора. В пресс-релизе подчеркивают, что абрикосы являются подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска. Компанию «РУСАР» привлекли к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 10 000 рублей.