Минприроды: кавказские барсы могут появиться на территории Южной Осетии

Российские зоологи побывали во всех районах республики, где изучали условия возможного обитания леопардов, в особенности состояние их местообитаний и кормовую базу.

"В Южной Осетии мы увидели богатые лесные экосистемы. Они в очень хорошем состоянии и здесь есть все возможности для восстановления животного мира, в том числе охотничьих животных. Для этого нужно некоторое время. Разумеется, необходимо упредить браконьерский фактор и строго соблюдать правила охоты", — рассказала старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Анна Ячменникова.

Власти Южной Осетии оказали всемерное содействие участникам научной экспедиции и заявили о полной готовности участвовать в мероприятиях в рамках проекта ИПЭЭ РАН и компании РусГидро по восстановлению популяции кавказского барса, в том числе по экологическому просвещению населения.

Южная Осетия является одной из территорий потенциального обитания и миграции кавказского барса. Отмечается, что зафиксированные ранее на видеокамеры Головной Зарамагской ГЭС леопарды могли появиться именно со стороны Южной Осетии. Ученые также не исключают, что выпущенные в июле в североосетинском национальном парке «Алания» леопарды Эльбрус и Волна, осваивая новые территории, могут появиться на юге Осетии.

Осетия привлекла внимание специалистов программы восстановления леопарда после того, как в 2015 году на объектах Гизельдонской ГЭС и в приграничной зоне, а в 2017 году на Зарамагской ГЭС наблюдалось несколько случаев появления переднеазиатского леопарда. Ранее считавшееся полностью исчезнувшим в России животное было зафиксировано камерами видеонаблюдения гидроэлектростанций и пограничной службы.