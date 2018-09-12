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Минприроды: кавказские барсы могут появиться на территории Южной Осетии
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Минприроды: кавказские барсы могут появиться на территории Южной Осетии 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 12 сен — Sputnik. В Южной Осетии организовали полевые научные исследования в рамках программы восстановления леопарда на Кавказе, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Северной Осетии. Научные экспедиции провели ученые Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) под руководством директора института, академика Вячеслава Рожнова.
Российские зоологи побывали во всех районах республики, где изучали условия возможного обитания леопардов, в особенности состояние их местообитаний и кормовую базу.
"В Южной Осетии мы увидели богатые лесные экосистемы. Они в очень хорошем состоянии и здесь есть все возможности для восстановления животного мира, в том числе охотничьих животных. Для этого нужно некоторое время. Разумеется, необходимо упредить браконьерский фактор и строго соблюдать правила охоты", — рассказала старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Анна Ячменникова.
Власти Южной Осетии оказали всемерное содействие участникам научной экспедиции и заявили о полной готовности участвовать в мероприятиях в рамках проекта ИПЭЭ РАН и компании РусГидро по восстановлению популяции кавказского барса, в том числе по экологическому просвещению населения.
Южная Осетия является одной из территорий потенциального обитания и миграции кавказского барса. Отмечается, что зафиксированные ранее на видеокамеры Головной Зарамагской ГЭС леопарды могли появиться именно со стороны Южной Осетии. Ученые также не исключают, что выпущенные в июле в североосетинском национальном парке «Алания» леопарды Эльбрус и Волна, осваивая новые территории, могут появиться на юге Осетии.
Осетия привлекла внимание специалистов программы восстановления леопарда после того, как в 2015 году на объектах Гизельдонской ГЭС и в приграничной зоне, а в 2017 году на Зарамагской ГЭС наблюдалось несколько случаев появления переднеазиатского леопарда. Ранее считавшееся полностью исчезнувшим в России животное было зафиксировано камерами видеонаблюдения гидроэлектростанций и пограничной службы.
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