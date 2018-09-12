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В Омске обсудили вопросы бактериологической безопасности
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В Омске обсудили вопросы бактериологической безопасности 

ТВ Центр + ещё 3 59 минут назад
Фото: ТВ Центр
Там начал работу семинар микробиологов с участием специалистов из России и ряда других стран. Дискуссии ведутся по широкому кругу проблем: экономических, медицинских, связанных с потребительским рынком. Об этом сообщает «ТВ Центр».
Серьёзное внимание специалисты уделяют безопасности экспериментов с микроорганизмами. Модификация обычной микрофлоры может привести к появлению новых опасных бактерий. Их случайная утечка способна поставить под угрозу жизни многих людей. Тревогу в связи с этим вызывает то, что Соединённые Штаты выносят подобные эксперименты за пределы своей территории.
В МИД России ранее выразили обеспокоенность деятельностью созданного в Грузии Исследовательского центра имени Ричарда Лугара. Американские специалисты ставят там опыты с опасной инфекцией.
"Когда мы видим на фоне полного благополучия, что на тех территориях, где не было таких заболеваний, они появляются — это, конечно, наводит на мысль о рукотворном характере появления новых штаммов, новых возбудителей. Мы говорим о биотерроризме. И вот как раз ряд лабораторий, которые развёрнуты в странах СНГ, рядом с Россией — это весьма, так сказать, бомба замедленного действия — почему? Потому что микробы растут в геометрической прогрессии. И нарастить биомассу с определёнными характеристиками, с определёнными свойствами не составляет большого труда и времени", — уверен профессор кафедры микробиологии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Владимир Малышев.
Накануне бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе сообщил о наличии у него документов, из которых следует, что в лаборатории Лугара в Тбилиси производят, в частности, штаммы сибирской язвы, чумы и свиного гриппа. Есть данные, что их испытывали на местном населении, причём многие эксперименты привели к гибели людей. Полученные материалы Гиоргадзе готов передать экспертам для тщательного изучения.
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