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Глава Кубани выразил соболезнования в связи с гибелью премьера Абхазии
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Глава Кубани выразил соболезнования в связи с гибелью премьера Абхазии 

РИА Новости + ещё 8 9 сентября 2018
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 9 сен — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил на имя президента Абхазии Рауля Хаджимбы телеграмму со словами соболезнования всем жителям республики в связи с гибелью премьер-министра Геннадия Гагулии.
Премьер-министр Абхазии в субботу вечером погиб в ДТП в районе поста Мюссера в Абхазии.
"Особые слова поддержки жители Кубани адресуют семье премьер-министра, его друзьям и близким. Всегда тяжело внезапно терять родных, столько важных слов остаются несказанными. Терпения вам и мужества в эти скорбные дни", — говорится в телеграмме.
"Геннадий Гагулия был сильным, волевым, ответственным человеком. Он многое сделал для процветания своей страны и благополучия абхазского народа", — отметил Кондратьев.
По словам губернатора, Гагулия внёс большой вклад в укрепление и развитие экономических и культурных связей между Краснодарским краем и республикой.
"Мы высоко ценим его заботу о сохранении добрососедских отношений между Абхазией и Краснодарским краем… Светлая и добрая память о Геннадии Леонидовиче останется в наших сердцах", — добавил глава Кубани.
Кадры с места гибели премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии
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