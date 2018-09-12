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Визит генерального секретаря Франкофонии в Ереван
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Визит генерального секретаря Франкофонии в Ереван 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Ереван, 11 сентября /Синьхуа/ — Будучи членом Международной организации Франкофонии, Армения может стать частью обширной территории, которая имеет общие цели в сфере безопасности, устойчивого развития и диалога, заявила сегодня здесь на пресс-конференции генеральный секретарь Международной организации Франкофонии Микаэль Жан. Об этом сообщает агентство Арменпресс.
11-12 октября в Ереване состоится саммит этой организации с участием президента Франции, премьер-министра Канады, руководителей других государств.
Армения стала членом Международной организации Франкофонии с 2008 года. Организация объединяет 58 государств. —0—
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