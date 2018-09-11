Американские опыты над людьми. Чем занимаются в грузинской лаборатории Лугара?

Президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики рассказал НСН, против кого направлены эксперименты США по «лечению» и производству заражённых ГМО культур.

В лаборатории Лугара в Грузии американские военные и частные подрядчики могли проводить секретные эксперименты над людьми. Об этом сообщил бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе, пишет ТАСС. Такое заключение позволило сделать первичное изучение части документов, согласно которым лечение от гепатита С для целого ряда больных в лаборатории закончилось летальным исходом.

Президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики в эфире НСН подтвердил факт проведения экспериментов над гражданами Грузии. По его словам, грузинские чиновники не имеют доступа к лаборатории, опыты которой направлены не только на ухудшение здоровья грузинской нации, но и на нанесение вреда жителям России и других сопредельных государств.

«То, что США занимаются этим, не ново. Они все территории других государств используют как лаборатории, как подопытных кроликов. В данном случае в Грузии то же самое. И самое главное, что в эти лаборатории не имеет доступа никто из грузинских чиновников. Естественно, что это всё применяется в Грузии, и это направлено против жителей сопредельных территорий: России, Турции, Ирана с Азербайджаном», — рассказал Хомерики.

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По его словам, аналогичные лаборатории США размещены и в других странах, в частности, в Казахстане. Их деятельность зачастую также направлена на заражение сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза и томаты. Причем, заражёнными в результате оказываются овощи и фрукты не только Грузии, но и других стран.

«Кроме того, наблюдаются различные явления других биологических заражений, в том числе и растений, фруктов, овощей. Я даже думаю, что изначально они это испытывали не на Грузии. Они запускали мраморного клопа на территории России, но он там не нашёл нужной пищи и вернулся в республику. Кроме этого они занимаются генно-модифицированными семенами. В Грузии вся кукуруза, все помидоры, а также в Турции, в России заражены. Именно помидоры заражены, кукуруза не так. И, конечно, такая продукция вредит здоровью народа», — заключил собеседник НСН.

Программы бесплатной вакцинации от гепатита С, реализованные в лаборатории, по его словам, также служат американцам базой для финансовых махинаций. «Не зря же они начали вдруг бесплатно давать вакцину, лечить население от гепатита С. Для них это было пробой, экспериментом. Кроме того, это ещё и большое списание денег — по программе было заявлено, что лечение одного человека стоит порядка 40 тысяч долларов», — заметил Хомерики.