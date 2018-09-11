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Слитая в Сеть запись показала смятение армянских силовиков из-за ареста генсека ОДКБ
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Слитая в Сеть запись показала смятение армянских силовиков из-за ареста генсека ОДКБ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На YouTube появилось аудио с записями телефонных разговоров главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы (ССС) Сасуна Хачатряна.
Ванецян и Хачатрян обсуждали выбор меры пресечения для бывшего президента Роберта Кочаряна и генсека Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова, сообщает «Коммерсантъ».
Запись была загружена на YouTube 5 сентября, но была опубликована только после визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву. На записи силовики обсуждают уголовное дело о событиях 1 марта 2008 года.
Ванецян, узнав о намерении следователей арестовать генсека ОДКБ, просит заменить меру пресечения на подписку о невыезде, чтобы не вызывать проблем в отношениях с Россией.
«Брат, только не Хачатурова! Он глава ОДКБ. Это будет полный позор для нас», — сказал глава СНБ. Он также назвал дело Хачатурова «политической проблемой» и упомянул о каком-то «решении с Россией».
Хачатрян предложил обсудить эту тему с премьером Николом Пашиняном. «Ты видишь, что я уже объявил об аресте», — пояснил глава ССС.
«Хорошо, позвоню ему прямо сейчас», — ответил Ванецян.
Глава СНБ также рассказал главе ССС, что судья, рассматривающий дело экс-президента Кочаряна, был «немного напуган». «Я сказал ему: изучи обоснование, потом позвони мне. Меня не волнует, хочешь ты этого или нет, но ты должен вынести постановление об аресте», — заявил Ванецян.
Позднее Пашинян прокомментировал появление аудиозаписи в открытом доступе, заявив, что ее опубликовали в интересах чиновников старой власти.
«Мы не поддадимся шантажу, дело 1 марта должно быть раскрыто, убийцы должны предстать перед судом, награбленное должно быть возвращено», — сказал Пашинян.
Неделю назад армянские следователи избрали для Кочаряна меру пресечения в виде подписки о невыезде. Хачатуров арестован не был.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Армения внезапно поменяла свою позицию по аресту главы ОДКБ.
В июле власти Армении обвинили Кочаряна и Хачатурова в свержении конституционного строя по делу о разгоне акций протеста в Ереване 1 марта 2008 года. Кочарян был арестован, однако в середине августа его выпустили, после чего в Ереване начались акции протеста.
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