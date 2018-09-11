Офицеры концлагерей обзавидуются — Вассерман рассказал об американских экспериментах над украинцами и грузинами

Российский публицист и ученый Анатолий Вассерман прокомментировал заявление экс-главы МГБ Грузии об экспериментах американских военных над грузинами.

Как рассказал Вассерман сайту телеканала «Звезда» — то, что американские военные устраивают секретные эксперименты над людьми — далеко не новость, а документы о таких делах уже давно рассекречены.

По мнению российского интеллектуала, эксперименты могли проводится не только над жителями Грузии, но и над украинцами.

«Американские военные проводят эксперименты не только над гражданами других государств но и над своими собственными. Уже сейчас в соответствие с американскими законами рассекречены очень многие эксперименты такого рода. Они зачастую такие, что обзавидуются не только офицеры немецких концлагерей времен Второй мировой, но и японские специалисты по разработке бактериологического оружия. Для меня совершенно неудивительно, если американцы экспериментировали над гражданами Грузии или Украины. Я бы удивился, если бы они скорее не совершали эксперименты такого рода», — заявил Вассерман.

Ранее экс-глава МГБ Грузии

заявил, что американские военные проводили эксперименты над людьми.