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Офицеры концлагерей обзавидуются — Вассерман рассказал об американских экспериментах над украинцами и грузинами
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Офицеры концлагерей обзавидуются — Вассерман рассказал об американских экспериментах над украинцами и грузинами 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Российский публицист и ученый Анатолий Вассерман прокомментировал заявление экс-главы МГБ Грузии об экспериментах американских военных над грузинами.
Как рассказал Вассерман сайту телеканала «Звезда» — то, что американские военные устраивают секретные эксперименты над людьми — далеко не новость, а документы о таких делах уже давно рассекречены.
По мнению российского интеллектуала, эксперименты могли проводится не только над жителями Грузии, но и над украинцами.
«Американские военные проводят эксперименты не только над гражданами других государств но и над своими собственными. Уже сейчас в соответствие с американскими законами рассекречены очень многие эксперименты такого рода. Они зачастую такие, что обзавидуются не только офицеры немецких концлагерей времен Второй мировой, но и японские специалисты по разработке бактериологического оружия. Для меня совершенно неудивительно, если американцы экспериментировали над гражданами Грузии или Украины. Я бы удивился, если бы они скорее не совершали эксперименты такого рода», — заявил Вассерман.
Ранее экс-глава МГБ Грузии
заявил, что американские военные проводили эксперименты над людьми.
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