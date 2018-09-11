Экс-президента Армении Кочаряна обвинили в финансовых махинациях

"Речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов. Мы опубликуем факты и скажем, у кого какое состояние. Опубликуем, как была приобретена гостиница «Конгресс» в Ереване за взятку в шесть миллионов долларов. Есть схема, по которой семья Кочаряна стала собственником этой гостиницы", — сообщил директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.

Кроме того, по его словам, в скором времени будет предоставлена информация о финансовых махинациях, осуществленных братом экс-президента Армении Сержа Саргсяна — Александром Саргсяном.

В июле Кочаряну предъявили обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году. Экс-президент по решению суда был заключен под стражу. Однако уже в августе Апелляционный суд Еревана принял решение освободить Кочаряна в связи с тем, что он, согласно конституции, пользуется неприкосновенностью.