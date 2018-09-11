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Американские биолаборатории в странах СНГ несут угрозу для России — эксперт
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Американские биолаборатории в странах СНГ несут угрозу для России — эксперт 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин рассказал о том, как в Грузии, Армении, Казахстане, на Украине и других странах создается новое биологическое оружие.
Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин рассказал «Звезде» о том, какие опыты проводят американские военные биохимики в закрытых лабораториях на территории стран СНГ.
«Все эти лаборатории в Грузии, Армении, на Украине, в Казахстане и других странах построены по одному проекту — это шахта, уходящая глубоко под землю и способная выдержать если не взрыв атомной бомбы, то прямое попадание крылатой ракеты. Шахты оснащены системами вентиляции, обеззараживания, контроля обратного давления. Местные жители не имеют права появляться в окрестностях лаборатории: она имеет статус экстерриториальности, а по сути является территорией США», — рассказал эксперт.
По словам Никулина, в лабораториях изучаются образцы местных микроорганизмом — штаммы возбудителей смертельных болезней. Они изучаются на предмет воздействия на человеческий организм, их поражающие факторы усиливаются американскими военными биохимиками.
«В странах, где расположены эти лаборатории, таких, например, как Украина, в последние годы участились эпидемии. Корь, брюшной тиф, сальмонеллез, столбняк… Все это представляет прямую биологическую угрозу для России», — считает Никулин.
Он заявил, что, хотя местное население и протестует против размещения таких объектов, правительства этих стран, во-первых, подписывает соглашение о неразглашении информации о том, что происходит в лабораторях, а во-вторых, обязуется участвовать во всех элементах борьбы западных стран с Россией — от психологической до гибридной войн.
Ранее экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе сообщил, что биологи военно-медицинской группы США в Грузии могли проводить в Лаборатории Лугара (Исследовательском центре общественного здравоохранения Рицарда Лугара) секретные эксперименты над жителями Грузии. Такой вывод сделал Гиоргадзе после изучения тысячи документов, которые он получил от своих друзей.
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