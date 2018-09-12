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Александр Рогаткин: зачем Грузии биологическая лаборатория
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Александр Рогаткин: зачем Грузии биологическая лаборатория 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Александр Рогаткин — единственный российский журналист, которому вместе со съемочной группой удалось побывать в секретной грузинской лаборатории. «В холодильниках — штаммы сибирской язвы и чумы. И сюда впервые пустили российское телевидение. Смертельно опасные вирусы в количествах, достаточных для уничтожения целого города. Но сотрудники лаборатории уверяют, что это только исследования», — говорит журналист в своем фильме «Убойная пробирка».
"История этой лаборатории начиналась сразу после войны в 2008 году. Строительство проводилось на деньги США, на транш из Пентагона. Никто не скрывал, что это средства военно-морских сил США, потому что именно американские ВМС занимаются разработкой биологического оружия", — рассказал в эфире программы «60 минут» спецкорр ВГТРК Александр Рогаткин. Он напомнил, что лабораторию открыли тогдашний президент Грузии Саакашвили, американский сенатор Ричард Лугар и помощник министра обороны США.
Прошло уже почти десять лет с тех пор, как бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил об опасности этой базы. «Он буквально кричал об этом, но никто его не услышал. В 2012 году, когда Саакашвили ушел из власти, мы отправили запрос на посещение этой лаборатории. В грузинских СМИ тогда было распространено заявление Онищенко, что на этом объекте могут твориться очень нехорошие дела. И нас пустили», — сообщил Рогаткин.
По его словам, это лаборатория четвертого уровня защиты, здание рассчитано на землетрясение до девяти баллов. На объект потрачено 350 миллионов долларов, и таких лабораторий только в Грузии двадцать две.
Геннадий Онищенко, в свою очередь, утверждает, что это — чисто военная лаборатория армии США. «Это очень серьезное инженерное сооружение, которое позволяет работать с самыми опасными вирусами первой и второй группы. То, что там 32 человека умерло, — прямое нарушение протокола. Видимо, та вакцина, о которой говорил Гиоргадзе, испытывалась, не пройдя доклинических испытаний. Но все-таки это не главная задача таких лабораторий, главная задача — это мы, Россия», — заявил спикер.
Онищенко пояснил, что из трех видов оружия массового уничтожения (ядерного, химического, биологического) биологическое — самое нерегулируемое, хотя и самое древнее. Депутат также обратил внимание на то, что Конвенция по биологическому и токсинному оружию 1972 года не имеет механизма контроля: «Незадолго до ратификации этого механизма госпожа Клинтон объявила американцев жертвой биологической атаки, которая состоялась 18 сентября 2001 года после атаки на башни-близнецы, и заявила о выходе США в одностороннем порядке из Конвенции. Но, как оказалось, они сами организовали эту атаку на свой народ. Применили классический, самый эффективный наступательный американский биологический компонент „штамм Эймса“ сибирской язвы, разослали его в конвертах. Это не могли сделать иранские террористы, это сделали высококлассные специалисты. Тогда умерли семь человек. Американцы на целую неделю закрыли свое небо, а мы им разрешили пролет над нашей территорией, чего вообще в истории не было. Мы разрешили им базироваться в Бишкеке, в Джелалабаде, и они ввели войска в Афганистан. Вот для чего они организовали эту атаку против собственного народа. Они создали эту лабораторию в Грузии, вокруг нас, чтобы изучать наши штаммы, которые циркулируют. Сегодня ни грузин, ни казахов в эти лаборатории не пускают. Там работают только военные специалисты. Сегодня эти лаборатории прежде всего заточены против нашей страны», — заключил Геннадий Онищенко.
Накануне бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что в грузинско-американской лаборатории имени Ричарда Лугара близ Тбилиси могли проводиться опыты над людьми. На пресс-конференции в Москве Гиоргадзе сообщил, что получил из Грузии документы, «первичное изучение» которых показывает, что в лаборатории «могли проводиться секретные эксперименты на грузинских гражданах».
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