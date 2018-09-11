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Поликлиника в Северной Осетии получила оборудование для лечения заболеваний органов слуха
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Поликлиника в Северной Осетии получила оборудование для лечения заболеваний органов слуха 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 11 сентября. /ТАСС/. Поликлиника № 1 во Владикавказе получила современное оборудование для диагностики и лечения заболеваний органов слуха, сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства республики.
Помощь в приобретении дорогостоящего сурдологического оборудования оказал российский предприниматель, выходец из Северной Осетии Таймураз Боллоев.
"Стационарную диагностическую станцию и импедансометр поликлинике передали представители Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. Павлова, находящиеся в нашей республике в рамках проекта «Врачи Петербурга — Осетии», — говорится в сообщении.
Всего в Северной Осетии около 50 тыс. людей страдают различными нарушениями слуха.
"Спасибо вам, люди самой нужной профессии, за внимание и любовь к нашей республике. Каждый ваш приезд сюда является для нас важным событием, а после отъезда пациенты еще долго говорят о вас, вспоминают самыми теплыми словами", — обратился председатель правительства республики Таймураз Тускаев к медикам из Северной столицы.
Как сообщалось, медицинский десант из Санкт-Петербурга с 9 по 16 сентября проведет осмотр и отбор пациентов в Северной Осетии в рамках проекта «Врачи Петербурга — Осетии». Специалисты Санкт-Петербурга по различным направлениям проведут в республике осмотр и отбор пациентов для последующего лечения в клиниках Первого Санкт— Петербургского медицинского университета имен И. П. Павлова.
Проект реализуется представительством Республики Северная Осетия — Алания в СЗФО, осетинским землячеством Санкт-Петербурга и Ленинградской области при активной поддержке руководства Республики Северная Осетия — Алания.
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