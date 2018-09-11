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Участвовавшие в событиях 1 марта в Ереване военные из Карабаха получали деньги
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Участвовавшие в событиях 1 марта в Ереване военные из Карабаха получали деньги 

Sputnik Азербайджан + ещё 1 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 11 сен — Sputnik. Армянские военные получали деньги за действия, совершенные против демонстрантов 1-2 марта 2008 года в Ереване. Об этом на состоявшейся 11 сентября пресс-конференции с главой Службы нацбезопасности Артуром Ванецяном, заявил глава Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасун Хачатрян, сообщает Sputnik Армения.
Как заявил Хачатрян, в дело был включен приказ под грифом «совершенно секретно», за номером 0038, изданный в феврале 2008 года. Выяснилось, что с целью исполнения приказа были созданы мобильные силовые группы.
По словам адвокатов второго президента АР Роберта Кочаряна, их создали, чтобы заместители министра обороны Гагик Мелконян и Манвел Григорян не втянули армию в политику.
"Эти обоснования как минимум несерьезны", — заявил Хачатрян.
Военным, которых привезли из Карабаха в Ереван, с 23 февраля до 7-8 марта раздавали денежные суммы. «Вот журнал с именами военных, их подписями напротив выданных сумм», — сказал он.
Суммы были розданы со счетов политиков и крупных предпринимателей. Имена этих людей опубликуют в будущем. Называть их имена Хачатрян не стал.
"Назвать, чтобы убежали?" — недоуменно спросил он.
Следствие также выяснило, что военнослужащий внутренних войск Тигран Абгарян погиб от выстрела спецназовца. Доказательства этого факта уже есть. Убийство произошло еще до массовых столкновений с демонстрантами. Таким образом, есть основания предполагать, что его совершили, чтобы оправдать вмешательство армии в разгон митинга. К этим действиям были подключены и охранники олигархов. Им раздали армейские бронежилеты, чтобы внешне они не отличались от военных.
Ранее в сети появилась запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. Ванецян и Хачатрян в ходе восьмиминутного разговора обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна.
Все трое обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года, повлекших за собой гибель 10 человек.
Ванецян рассказывает главе ССС о разговоре с судьей, которому уже дана «инструкция» во что бы ни стало посадить Кочаряна. Затем переходят к Хачатурову. Директор СНБ говорит, что генсека ОДКБ трогать нельзя, поскольку есть опасность испортить отношения с Россией.
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