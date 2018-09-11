Участвовавшие в событиях 1 марта в Ереване военные из Карабаха получали деньги

БАКУ , 11 сен — Sputnik . Армянские военные получали деньги за действия, совершенные против демонстрантов 1-2 марта 2008 года в Ереване . Об этом на состоявшейся 11 сентября пресс-конференции с главой Службы нацбезопасности Артуром Ванецяном, заявил глава Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасун Хачатрян, сообщает Sputnik Армения.

Как заявил Хачатрян, в дело был включен приказ под грифом «совершенно секретно», за номером 0038, изданный в феврале 2008 года. Выяснилось, что с целью исполнения приказа были созданы мобильные силовые группы.

По словам адвокатов второго президента АР Роберта Кочаряна, их создали, чтобы заместители министра обороны Гагик Мелконян и Манвел Григорян не втянули армию в политику.

"Эти обоснования как минимум несерьезны", — заявил Хачатрян.

Военным, которых привезли из Карабаха в Ереван, с 23 февраля до 7-8 марта раздавали денежные суммы. «Вот журнал с именами военных, их подписями напротив выданных сумм», — сказал он.

Суммы были розданы со счетов политиков и крупных предпринимателей. Имена этих людей опубликуют в будущем. Называть их имена Хачатрян не стал.

"Назвать, чтобы убежали?" — недоуменно спросил он.

Следствие также выяснило, что военнослужащий внутренних войск Тигран Абгарян погиб от выстрела спецназовца. Доказательства этого факта уже есть. Убийство произошло еще до массовых столкновений с демонстрантами. Таким образом, есть основания предполагать, что его совершили, чтобы оправдать вмешательство армии в разгон митинга. К этим действиям были подключены и охранники олигархов. Им раздали армейские бронежилеты, чтобы внешне они не отличались от военных.

Ранее в сети появилась запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. Ванецян и Хачатрян в ходе восьмиминутного разговора обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна , а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна.

Все трое обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года, повлекших за собой гибель 10 человек.

Ванецян рассказывает главе ССС о разговоре с судьей, которому уже дана «инструкция» во что бы ни стало посадить Кочаряна. Затем переходят к Хачатурову. Директор СНБ говорит, что генсека ОДКБ трогать нельзя, поскольку есть опасность испортить отношения с Россией.