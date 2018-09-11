Молодежный форум по ораторскому искусству пройдет в октябре в Карачаево-Черкесии

АРХЫЗ, 11 сентября. / ТАСС /. Более 250 представителей 43 регионов России и 18 зарубежных стран участвуют в дистанционном этапе проекта по обучению молодежи ораторскому искусству, который будет реализован на Северном Кавказе в течение полутора лет. Лучшие слушатели курсов в октябре приедут в Карачаево-Черкесию на международный форум, сообщила во вторник ТАСС директор автономной некоммерческой организации «Институт социально-креативного развития актива» Дарья Зинковская.

Казани, Болгарии и "В первом этапе проекта — дистанционном месячном обучении по ораторскому мастерству — участвуют более 250 ребят из 43 российских регионов и 18 зарубежных стран, в том числе из Санкт-Петербурга Элисты , регионов СКФО, Армении Греции ", — сказала Зинковская в рамках форума «Кавказский диалог»

Заочное обучение включает в себя изучение пособий, видео— и аудиокурсы по искусству ведения переговоров, дебатов, публичных выступлений в мультикультурной среде. «По итогам прохождения трех блоков будут отобраны 50 лучших слушателей, мы их пригласим на пятидневное обучение, которое будет организовано 9-14 октября на курорте „Архыз“ в Карачаево-Черкесии», — отметила собеседница агентства.

Проект будет длиться полтора года. Лучшие выпускники очного этапа, как ожидается, организуют аналогичные площадки в своих регионах или странах, для этого в ноябре 2018 года на Ставрополье пройдет обучение методике создания подобного проекта. В мае 2019 года выпускники презентуют в Архызе свои площадки обучения ораторскому искусству. «В рамках проекта планируется также проведение нескольких межрегиональных молодежных форумов и турнир „Кавказские дебаты“, — добавила Зинковская.

Проект получил поддержку Фонда президентских грантов и Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, созданного, в частности, для содействия продвижению социальных, культурных, образовательных, научных и управленческих программ в сфере международных отношений.

Научно-образовательная программа „Кавказский диалог“ — проект Фонда Горчакова. В этом году он проводится в восьмой раз и собрал в Карачаево-Черкесии около 60 участников из регионов России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Грузии и Южной Осетии — специалистов в области международных отношений, политологов, экономистов, кавказоведов, которые в течение четырех дней обсудят основные тенденции и проблемы развития Кавказа, вопросы сотрудничества и развития внешних связей. В 2017 году форум принимал Пятигорск (Ставропольский край).