В Армении сформировали комиссию для расследования «прослушки» главы СНБ

ЕРЕВАН , 13 сен — РИА Новости . Национальное собрание Армении на заседании в четверг сформировало следственную комиссию в связи с обнародованием записи телефонного разговора директора Службы нацбезопасности и главы Специальной следственной службы.

Ранее в интернете появилась запись телефонных разговоров, на которой директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявляет главе Специальной следственной службы Сасуну Хачатряну, что сказал судье о необходимости ареста экс-президента Роберта Кочаряна . Он также посоветовал быть осторожным с генсеком ОДКБ Юрием Хачатуровым, так как это, по его словам, политическая проблема, которая может вызвать возмущение в России . При этом Ванецян заявил, что премьер Армении Никол Пашинян сказал «закрыть» Хачатурова. Директор Службы национальной безопасности подтвердил подлинность записи.

"Комиссия будет состоять из 11 человек. Пять мест отведено Республиканской партии Армении (бывшая правящая партия — ред.), три — фракции «Елк» (Исход, которую ранее возглавлял премьер Никол Пашинн), два — блоку «Царукян» и одно — партии «Дашнакцутюн», — сказал спикер парламент Ара Баблоян , представляя итоги голосования.

По словам вице-спикера Арпине Ованнисян, комиссия изучит уровень защиты прав человека в связи фактами воспрепятствования правосудию, нарушения права на справедливое судопроизводство, а также тайны телефонных переговоров.

Депутат от фракции «Елк» Эдмон Марукян заявил, что комиссия не может быть создана, так как по данным фактам возбуждены уголовные дела. Инициатор создания комиссии, бывший генпрокурор Геворк Костанян, подчеркнул, что обстоятельства, по которым возбуждены уголовные дела, не могут быть предметом обсуждения комиссии. «Но они служат основанием, чтобы проверить, насколько гарантированы тайна переговоров и справедливое правосудие», — сказал Костанян.

Ранее по факту «прослушки» руководителей силовых структур были возбуждены два уголовных дела по статьям «нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» и «неправомерное завладение компьютерной информацией в целях получения сведений, имеющих особую ценность», а также «превышение должностных полномочий».