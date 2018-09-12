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Пашинян считает, что «прослушка» главы СНБ не вызовет новых проблем с ОДКБ
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Пашинян считает, что «прослушка» главы СНБ не вызовет новых проблем с ОДКБ 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 12 сен — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что обнародование записи телефонного разговора директора СНБ и главы Специальной следственной службы не вызовет новых проблем с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Ранее в интернете появилась запись телефонных разговоров, на которой директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявляет главе Специальной следственной службы Сасуну Хачатряну, что сказал судье о необходимости ареста экс-президента Роберта Кочаряна. Он также посоветовал быть осторожным с генсеком ОДКБ Юрием Хачатуровым, так как это, по его словам, политическая проблема, которая может вызвать возмущение в России. При этом Ванецян заявил, что Пашинян сказал «закрыть» Хачатурова. Директор СНБ подтвердил подлинность записи.
"Проблем (прослушка — ред.) не вызовет. Считаю проблемы улаженными", — сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
Он выразил надежду, что пост главы генсека ОДКБ останется за Арменией до конца положенного срока. «Генсек ОДКБ назначен на определенный срок. На этот пост назначен представитель Армении, и у меня есть все основания думать, что мы эти сроки сохраним», — сказал Пашинян.
Ранее замгенсека ОДКБ Валерий Семериков заявил, что пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности останется за представителем Армении до 1 января 2020 года.
Специальная следственная служба Армении ранее предъявила обвинение Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд в Ереване освободил Хачатурова, служившего в 2008 году в ВС Армении, под залог. Четвертого августа генсек ОДКБ вернулся в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей. В МИД Армении заявили, что армянская сторона предложила начать процесс замены генерального секретаря ОДКБ, сейчас вокруг этого вопроса ведутся интенсивные консультации с партнерами.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.
Специальная следственная служба предъявила обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года также бывшему президенту Кочаряну и экс-министру обороны Микаелу Арутюняну. Кочарян был арестован, однако апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. Арутюнян объявлен в розыск.
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