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Грузия собралась экспортировать марихуану
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Грузия собралась экспортировать марихуану 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Грузия, недавно легализовавшая употребление марихуаны, теперь намерена разрешить выращивать ее на экспорт, сообщило грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс» во вторник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Правительство уже подготовило соответствующий законопроект, позволяющий производить в стране марихуану на экспорт для фармацевтических и косметических нужд.
По данным агентства, накануне вопрос обсудили депутаты правящей партии «Грузинская мечта», при этом мнения разделились и дискуссии были острыми.
Предполагается, что производство марихуаны на экспорт станет лицензированным видом бизнеса.
В парламент законопроект поступит вскоре отмечает агентство. Подтверждений на официальном уровне пока нет.
Конституционный суд в Грузии в июле отменил административные санкции за потребление марихуаны, ранее, в декабре, КС признал нарушающей права человека норму об уголовном преследовании за это.
Иск был подан в КС оппозиционной партией «Гирча» («Шишка»).
Ранее за потребление марихуаны можно было попасть в тюрьму на год. После декабря прошлого года потребление каралось штрафом в пятьсот лари (около 200 долларов).
Приобретение, хранение, реализация марихуаны остались уголовно наказуемым преступлением.
В грузинской патриархии легализацию марихуаны расценили как предательство интересов нации.
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