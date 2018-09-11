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Грузия поделится марихуаной со всем миром
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Грузия поделится марихуаной со всем миром 

Lenta.ru + ещё 3 36 минут назад
Фото: Lenta.ru
Правительство Грузии подготовило законодательную инициативу, разрешающую производство в стране марихуаны с целью вывоза ее на экспорт. Об этом во вторник, 11 сентября, сообщает «Интерпрессньюс».
По информации агентства, накануне представители МВД ознакомили депутатов парламента страны с рабочим вариантом законопроекта, который предполагает начало производства марихуаны в целях экспорта.
Согласно рабочему варианту проекта, производство марихуаны будет объявлено лицензированной деятельностью. Для определения компании, которая получит право выращивать марихуану, власти страны планируют провести международный конкурс.
Также агентство указывает, что идею поддерживает председатель правящей в стране партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
Одновременно с этим власти страны планируют запретить употребление марихуаны в школах, публичных учреждениях и других общественных местах. Кроме того, право употреблять наркотик не получат представители определенных профессиональных кругов. В ближайшем будущем инициатива будет вынесена на заседание правительства.
В МВД Грузии подтвердили, что в правительстве рассматривают возможность разрешения в стране производства марихуаны. «Кроме того, Министерством внутренних дел подготовлен проект, ставящий употребление марихуаны в строгие правовые рамки и ограничивающий ее употребление в определенных местах», — приводит слова представителя ведомства «Грузия Онлайн».
30 июля Конституционный суд Грузии легализовал употребление марихуаны в стране, при этом запрет на покупку или хранение наркотика остается в силе. За хранение и приобретение наркотика (до 5 граммов высушенной марихуаны и до 10 граммов сырой) предусмотрен административный штраф 500 лари (более 12,7 тысячи рублей). Уголовное дело может быть возбуждено в случае обнаружения большего количества наркотика.
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