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«В него летел камень — я поставил щит»: волгоградец продаёт за 10 млн чётки, подаренные Патриархом
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«В него летел камень — я поставил щит»: волгоградец продаёт за 10 млн чётки, подаренные Патриархом 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Вазгена I закидали камнями на армяно-азербайджанской границе
Служивший 30 лет назад на границе Александр Новиков спас Верховного Патриарха и Каталикоса всех армян Вазгена I во время обострения армяно-азербайджанского конфликта. Сейчас он продаёт подаренные в знак благодарности алмазные чётки XIX века ручной работы за 10 миллионов рублей.
Чётки
изготовлены из хрусталя
в Армении, в районе Эребуни
— Мне их лично подарил Вазген I. Я поставил щит, когда в него летел камень. Он меня запомнил и отблагодарил, — говорит Александр Новиков. — Это было в мае 1988 года. Прошло уже 30 лет с тех событий, и я многое подзабыл. Есть и причины не вспоминать всего. Не особо хочется рассказывать эту историю, а то у нас сразу много героев появится, хотя ничего особенного и не произошло.
На границе обострились отношения между народами и без того нелёгкие на протяжении истории двух стран.
— Это было на границе Азербайджана и Армении. В то время я проходил срочную службу во внутренних войсках, — вспоминает волгоградец. — В мае начались волнения, готовился переход границы. Азербайджанское и армянское сёла располагались неподалёку.
Эксклюзивная
ручная работа длиной 26 см, шириной 1,75 см, толщиной 0,8 см  Между деревнями нарастали конфликтные отношения.
— Допустим в азербайджанском селе жил один армянин, а местное население на него жаловалось. А в соседней армянской деревне недовольны были малочисленными азербайджанцами. При этом жалобы были одинаковые: «Он мафиози, у него хранится много оружия».
Внутренние войска привлекали к обеспечению безопасности на границе расподавшегося Советского Союза.
— Нас снимали с караулов, мы выезжали в такие места и стояли между сёлами, чтобы не допустить столкновений и последующих трагедий, — говорит Александр. — Патрулирования не вели, просто стояли. А Вазген I приехал поговорить с людьми и успокоить их агрессию.
Все чёток — 77 грамм
Выступление Верховного Патриарха понравилось не всем.
— Во время речи кто-то кинул в него большой камень. Я стоял в это время рядом с ним, — говорит бывший солдат-срочник. — Я заметил летящий камень и успел прикрыть щитом Вазгена. А так он летел прямёхонько ему в лицо. Но в те времена это не считалась ни геройством, не чем-то особенным. Сам я тоже считаю, что не сделал ничего выдающегося. Власть всегда должна договариваться с демонстрантами.
Алмазные чётки Вазген I подарил Александру спустя несколько месяцев.
— В сентябре 1988 года я дежурил на блокпосту и остановил проезжавшую «Волгу» для досмотра. А внутри сидел Вазген I. Я задал ему вопрос: «Больше в камнями в вас не кидают?», — говорит волгоградец. — Он вспомнил меня и спросил, наградили ли за это или нет. Сам он возвращался из Москвы после представления к очередной награде. Я ответил, что меня никто не награждал. Он отдал из своих рук алмазные чётки, поблагодарил, улыбнулся и поехал дальше.
Александр согласен продать алмазные чётки за 10 миллионов рублей
В то время Александр Новиков не знал, что спасённый им священнослужитель — Верховный Патриарх и Каталикос Армении.
— Тогда не было интернета и толком, кто этот человек, я десятилетия не знал. Только несколько лет назад я почитал о нём и познакомился с его биографией. Увидел фото и вспомнил, что у меня подаренная им вещь.
Подаренные чётки, названные Александром «Дары Армении», бывший военнослужащий продаёт за 10 миллионов рублей.
Покупателей пока не нашлось
— Я решил продать подарок, потому что нужны деньги. Мне требуется именно такая сумма — 10 миллионов. Я без квартиры, без всего. Живу в общежитии, — говорит мужчина. — Работаю в «Газпроме». Но покупателей пока не нашлось. Смотрят, но конкретного предложения пока не было.
Вазген I, в миру Левон Абрамович Палчян (1908 — 1994) — 130-й Верховный Патриарх и Католикос всех армян, первоиерарх Армянской Апостольской Церкви (1955–1994). Почётный член Академии Наук Армении. Первым получил высшую награду страны — звание Национального героя Армении и орден Отечества.
В 1950–1960-х Вазген I объездил все армянские колонии мира. Его усилиями сформирована большая часть зарубежных епархий Армянской Апостольской Церкви (1966).
12 мая 1956 Вазген I в Москве во время официального приёма у Председателя Совета Министров СССР Николая Булганина передал ему меморандум о церковной деятельности Святого Престола, а также отдельный меморандум с предложением о присоединении Нагорного Карабаха к Армянской ССР.
Вазген I участвовал в международных конгрессах религиозных деятелей за мир, разоружение и установление международных отношений между народами, проходивших в Москве, Берлине, Хельсинках.
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