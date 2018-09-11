«В него летел камень — я поставил щит»: волгоградец продаёт за 10 млн чётки, подаренные Патриархом

Вазгена I закидали камнями на армяно-азербайджанской границе

Служивший 30 лет назад на границе Александр Новиков спас Верховного Патриарха и Каталикоса всех армян Вазгена I во время обострения армяно-азербайджанского конфликта. Сейчас он продаёт подаренные в знак благодарности алмазные чётки XIX века ручной работы за 10 миллионов рублей.

Чётки

изготовлены из хрусталя

Армении , в районе Эребуни

— Мне их лично подарил Вазген I. Я поставил щит, когда в него летел камень. Он меня запомнил и отблагодарил, — говорит Александр Новиков. — Это было в мае 1988 года. Прошло уже 30 лет с тех событий, и я многое подзабыл. Есть и причины не вспоминать всего. Не особо хочется рассказывать эту историю, а то у нас сразу много героев появится, хотя ничего особенного и не произошло.

На границе обострились отношения между народами и без того нелёгкие на протяжении истории двух стран.

— Это было на границе Азербайджана и Армении. В то время я проходил срочную службу во внутренних войсках, — вспоминает волгоградец. — В мае начались волнения, готовился переход границы. Азербайджанское и армянское сёла располагались неподалёку.

Эксклюзивная

ручная работа длиной 26 см, шириной 1,75 см, толщиной 0,8 см Между деревнями нарастали конфликтные отношения.

— Допустим в азербайджанском селе жил один армянин, а местное население на него жаловалось. А в соседней армянской деревне недовольны были малочисленными азербайджанцами. При этом жалобы были одинаковые: «Он мафиози, у него хранится много оружия».

Внутренние войска привлекали к обеспечению безопасности на границе расподавшегося Советского Союза.

— Нас снимали с караулов, мы выезжали в такие места и стояли между сёлами, чтобы не допустить столкновений и последующих трагедий, — говорит Александр. — Патрулирования не вели, просто стояли. А Вазген I приехал поговорить с людьми и успокоить их агрессию.

Все чёток — 77 грамм

Выступление Верховного Патриарха понравилось не всем.

— Во время речи кто-то кинул в него большой камень. Я стоял в это время рядом с ним, — говорит бывший солдат-срочник. — Я заметил летящий камень и успел прикрыть щитом Вазгена. А так он летел прямёхонько ему в лицо. Но в те времена это не считалась ни геройством, не чем-то особенным. Сам я тоже считаю, что не сделал ничего выдающегося. Власть всегда должна договариваться с демонстрантами.

Алмазные чётки Вазген I подарил Александру спустя несколько месяцев.

— В сентябре 1988 года я дежурил на блокпосту и остановил проезжавшую «Волгу» для досмотра. А внутри сидел Вазген I. Я задал ему вопрос: «Больше в камнями в вас не кидают?», — говорит волгоградец. — Он вспомнил меня и спросил, наградили ли за это или нет. Сам он возвращался из Москвы после представления к очередной награде. Я ответил, что меня никто не награждал. Он отдал из своих рук алмазные чётки, поблагодарил, улыбнулся и поехал дальше.

Александр согласен продать алмазные чётки за 10 миллионов рублей

В то время Александр Новиков не знал, что спасённый им священнослужитель — Верховный Патриарх и Каталикос Армении.

— Тогда не было интернета и толком, кто этот человек, я десятилетия не знал. Только несколько лет назад я почитал о нём и познакомился с его биографией. Увидел фото и вспомнил, что у меня подаренная им вещь.

Подаренные чётки, названные Александром «Дары Армении», бывший военнослужащий продаёт за 10 миллионов рублей.

Покупателей пока не нашлось

— Я решил продать подарок, потому что нужны деньги. Мне требуется именно такая сумма — 10 миллионов. Я без квартиры, без всего. Живу в общежитии, — говорит мужчина. — Работаю в «Газпроме» . Но покупателей пока не нашлось. Смотрят, но конкретного предложения пока не было.

Вазген I, в миру Левон Абрамович Палчян (1908 — 1994) — 130-й Верховный Патриарх и Католикос всех армян, первоиерарх Армянской Апостольской Церкви (1955–1994). Почётный член Академии Наук Армении. Первым получил высшую награду страны — звание Национального героя Армении и орден Отечества.

В 1950–1960-х Вазген I объездил все армянские колонии мира. Его усилиями сформирована большая часть зарубежных епархий Армянской Апостольской Церкви (1966).

12 мая 1956 Вазген I в Москве во время официального приёма у Председателя Совета Министров СССР Николая Булганина передал ему меморандум о церковной деятельности Святого Престола, а также отдельный меморандум с предложением о присоединении Нагорного Карабаха к Армянской ССР.

Вазген I участвовал в международных конгрессах религиозных деятелей за мир, разоружение и установление международных отношений между народами, проходивших в Москве, Берлине, Хельсинках.