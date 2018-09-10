Пашинян и Бахтадзе договорились вдвое увеличить товарооборот

Глава правительства Армении Никол Пашинян провел встречу с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе . Политики договорились наращивать сотрудничество в сфере энергетики, транспорта, туризма и образования, а также увеличить товарооборот между странами в два раза. За весь прошлый год он составил 489 млн долларов, передает телеканал «МИР 24». «В ходе обсуждений были сформулированы амбициозные задачи развития сотрудничества. Отношения между нашими странами блестящие, и перед нами стоит задача привести экономический компонент отношений в соответствие с содержательным и эмоциональным уровнем, который существует межу нашими народами», — заявил Пашинян.

«Мы также обсудили вопросы экономического и политического сотрудничества и договорились о проведении заседания межправительственной комиссии», — сказал Бахтадзе.

Также Мамука Бахтадзе поблагодарил своего коллегу за гостеприимство и поздравил с предстоящим Днем независимости Армении.

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